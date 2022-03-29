Традиционный яворовский пирог с гречкой: рецепт

Рецепт традиционного яворовского пирога с гречкой и картофелем
29.03.2022
Яворовский пирог ― знаковое блюдо не только Яворовщины, но и всей Галичины. Его готовят на Пасху и крестины, на Рождество и свадьбу, а учитывая довольно простые ингредиенты ― и в будни. Рецепт традиционного яворовского пирога с гречкой и картофелем от Евгения Клопотенко найдете в нашем материале.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подпыла)
- 1 стакан гречки
- 8 картофелин
- 2 небольшие луковицы (или 1 большая)
- 160 г твердого сыра
- 2 яйца (одно для смазки)
- 4 ст. л. растительного масла
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите гречку до полуготовности (она доготовится уже в пироге).
- Отварите картофель до готовности в подсоленной воде и разомните пестиком.
- Лук нарежьте мелкими кубиками и поджарьте на растительном масле до легкой золотистой корочки.
- В большую миску выложите картофель, обжаренный лук, гречку и 1 сырое яйцо.
- Нарежьте небольшими кубиками сыр и добавьте к начинке.
- Посолите и поперчите начинку по вкусу, хорошенько перемешайте.
- Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в длинный пласт, чтобы покрыть дно и бока формы.
- Выложите тесто в форму, чтобы оно вышло и за ее края, чтобы затем завертывать бортики. Выложите начинку внутрь и разровняйте.
- Раскатайте оставшуюся треть теста в тонкий пласт по размерам формы и накройте пирог.
- Защипните края пирога, скрепив выходящее за борта формы тесто с верхним пластом.
- Смажьте пирог яйцом с помощью кулинарной кисточки.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Приятного аппетита!
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