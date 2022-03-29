Традиционный яворовский пирог с гречкой: рецепт

Яворовский пирог ― знаковое блюдо не только Яворовщины, но и всей Галичины. Его готовят на Пасху и крестины, на Рождество и свадьбу, а учитывая довольно простые ингредиенты ― и в будни. Рецепт традиционного яворовского пирога с гречкой и картофелем от Евгения Клопотенко найдете в нашем материале.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подпыла)

1 стакан гречки

8 картофелин

2 небольшие луковицы (или 1 большая)

160 г твердого сыра

2 яйца (одно для смазки)

4 ст. л. растительного масла

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Сварите гречку до полуготовности (она доготовится уже в пироге). Отварите картофель до готовности в подсоленной воде и разомните пестиком. Лук нарежьте мелкими кубиками и поджарьте на растительном масле до легкой золотистой корочки. В большую миску выложите картофель, обжаренный лук, гречку и 1 сырое яйцо. Нарежьте небольшими кубиками сыр и добавьте к начинке. Посолите и поперчите начинку по вкусу, хорошенько перемешайте. Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в длинный пласт, чтобы покрыть дно и бока формы. Выложите тесто в форму, чтобы оно вышло и за ее края, чтобы затем завертывать бортики. Выложите начинку внутрь и разровняйте. Раскатайте оставшуюся треть теста в тонкий пласт по размерам формы и накройте пирог. Защипните края пирога, скрепив выходящее за борта формы тесто с верхним пластом. Смажьте пирог яйцом с помощью кулинарной кисточки. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Приятного аппетита!

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