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Рецепт традиционного яворовского пирога с гречкой и картофелем

29.03.2022

Яворовский пирог ― знаковое блюдо не только Яворовщины, но и всей Галичины. Его готовят на Пасху и крестины, на Рождество и свадьбу, а учитывая довольно простые ингредиенты ― и в будни. Рецепт традиционного яворовского пирога с гречкой и картофелем от Евгения Клопотенко найдете в нашем материале.

Традиционный яворовский пирог с гречкой: рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста (+ 2 ст. л. муки для подпыла)
  • 1 стакан гречки
  • 8 картофелин
  • 2 небольшие луковицы (или 1 большая)
  • 160 г твердого сыра
  • 2 яйца (одно для смазки)
  • 4 ст. л. растительного масла
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сварите гречку до полуготовности (она доготовится уже в пироге). 
  2. Отварите картофель до готовности в подсоленной воде и разомните пестиком.
  3. Лук нарежьте мелкими кубиками и поджарьте на растительном масле до легкой золотистой корочки.
  4. В большую миску выложите картофель, обжаренный лук, гречку и 1 сырое яйцо.
  5. Нарежьте небольшими кубиками сыр и добавьте к начинке. 
  6. Посолите и поперчите начинку по вкусу, хорошенько перемешайте.
  7. Посыпьте доску или стол мукой и раскатайте 2/3 теста в длинный пласт, чтобы покрыть дно и бока формы.
  8. Выложите тесто в форму, чтобы оно вышло и за ее края, чтобы затем завертывать бортики. Выложите начинку внутрь и разровняйте.
  9. Раскатайте оставшуюся треть теста в тонкий пласт по размерам формы и накройте пирог.
  10. Защипните края пирога, скрепив выходящее за борта формы тесто с верхним пластом.
  11. Смажьте пирог яйцом с помощью кулинарной кисточки. 
  12. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Приятного аппетита!

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