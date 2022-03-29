Традиційний яворівський пиріг із гречкою: рецепт

Рецепт традиційного яворівського пирога з гречкою і картоплею
29.03.2022
Яворівський пиріг ― знакова страва не лише Яворівщини, а й усієї Галичини. Його готують на Великдень і хрестини, на Різдво й весілля, а зважаючи на доволі прості інгредієнти ― і в будні. Рецепт традиційного яворівського пирога з гречкою та картоплею від Євгена Клопотенка знайдете в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- 500 г листкового дріжджового тіста (+ 2 ст. л. борошна для підпилу)
- 1 склянка гречки
- 8 картоплин
- 2 невеличкі цибулини (або 1 велика)
- 160 г твердого сиру
- 2 яйця (одне для змащування)
- 4 ст. л. олії
- сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
- Зваріть гречку до напівготовності (вона доготується вже в пирозі).
- Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді та розтовчіть товкачиком.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками і підсмажте на олії до легкої золотавої скоринки.
- У велику миску викладіть картоплю, обсмажену цибулю, гречку та 1 сире яйце.
- Наріжте невеличкими кубиками сир і додайте до начинки.
- Посоліть і поперчіть начинку до смаку, добре перемішайте.
- Посипте дошку чи стіл борошном і розкачайте 2/3 тіста у довгий пласт, щоб покрити дно і боки форми.
- Викладіть тісто у форму, щоб воно звисало і за її краї, аби потім загортати бортики. Викладіть всередину начинку і розрівняйте.
- Розкачайте третину тіста, що залишилася, у тонкий пласт за розмірами форми і накрийте пиріг.
- Защипніть краї пирога, скріпивши тісто, що виходило за борти форми, з верхнім пластом.
- Змастіть пиріг яйцем за допомогою кулінарного пензлика.
- Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
Смачного!
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