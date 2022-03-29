Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Рецепт традиційного яворівського пирога з гречкою і картоплею

29.03.2022

Яворівський пиріг ― знакова страва не лише Яворівщини, а й усієї Галичини. Його готують на Великдень і хрестини, на Різдво й весілля, а зважаючи на доволі прості інгредієнти ― і в будні. Рецепт традиційного яворівського пирога з гречкою та картоплею від Євгена Клопотенка знайдете в нашому матеріалі.

Традиційний яворівський пиріг із гречкою: рецепт

Інгредієнти:

  • 500 г листкового дріжджового тіста (+ 2 ст. л. борошна для підпилу)
  • 1 склянка гречки
  • 8 картоплин
  • 2 невеличкі цибулини (або 1 велика)
  • 160 г твердого сиру 
  • 2 яйця (одне для змащування)
  • 4 ст. л. олії
  • сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Зваріть гречку до напівготовності (вона доготується вже в пирозі). 
  2. Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді та розтовчіть товкачиком.
  3. Цибулю наріжте дрібними кубиками і підсмажте на олії до легкої золотавої скоринки.
  4. У велику миску викладіть картоплю, обсмажену цибулю, гречку та 1 сире яйце.
  5. Наріжте невеличкими кубиками сир і додайте до начинки. 
  6. Посоліть і поперчіть начинку до смаку, добре перемішайте.
  7. Посипте дошку чи стіл борошном і розкачайте 2/3 тіста у довгий пласт, щоб покрити дно і боки форми.
  8. Викладіть тісто у форму, щоб воно звисало і за її краї, аби потім загортати бортики. Викладіть всередину начинку і розрівняйте.
  9. Розкачайте третину тіста, що залишилася, у тонкий пласт за розмірами форми і накрийте пиріг.
  10. Защипніть краї пирога, скріпивши тісто, що виходило за борти форми, з верхнім пластом.
  11. Змастіть пиріг яйцем за допомогою кулінарного пензлика. 
  12. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Смачного!

Більше на тему: Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send