Традиційний яворівський пиріг із гречкою: рецепт

Яворівський пиріг ― знакова страва не лише Яворівщини, а й усієї Галичини. Його готують на Великдень і хрестини, на Різдво й весілля, а зважаючи на доволі прості інгредієнти ― і в будні. Рецепт традиційного яворівського пирога з гречкою та картоплею від Євгена Клопотенка знайдете в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

500 г листкового дріжджового тіста (+ 2 ст. л. борошна для підпилу)

1 склянка гречки

8 картоплин

2 невеличкі цибулини (або 1 велика)

160 г твердого сиру

2 яйця (одне для змащування)

4 ст. л. олії

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Зваріть гречку до напівготовності (вона доготується вже в пирозі). Картоплю відваріть до готовності в підсоленій воді та розтовчіть товкачиком. Цибулю наріжте дрібними кубиками і підсмажте на олії до легкої золотавої скоринки. У велику миску викладіть картоплю, обсмажену цибулю, гречку та 1 сире яйце. Наріжте невеличкими кубиками сир і додайте до начинки. Посоліть і поперчіть начинку до смаку, добре перемішайте. Посипте дошку чи стіл борошном і розкачайте 2/3 тіста у довгий пласт, щоб покрити дно і боки форми. Викладіть тісто у форму, щоб воно звисало і за її краї, аби потім загортати бортики. Викладіть всередину начинку і розрівняйте. Розкачайте третину тіста, що залишилася, у тонкий пласт за розмірами форми і накрийте пиріг. Защипніть краї пирога, скріпивши тісто, що виходило за борти форми, з верхнім пластом. Змастіть пиріг яйцем за допомогою кулінарного пензлика. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.

Смачного!

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