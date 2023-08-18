Starlight Media відмовляється від радянської традиції биття тарілок на зйомках – на зміну прийде запашна українська випічка

Биття тарілки у перший знімальний день – традиція, якій вже багато років слідують команди серіалів, кінофільмів та телепроектів. Однак, як і багато інших звичок, вона родом із радянських часів. У західній кіно- та телеіндустрії такої практики немає. Тож медіахолдинг StarLight Media прийняв рішення відмовитися від застарілої традиції і замінити звичну тарілку з іменами всіх членів команди смачною випічкою.

«Цим нововведенням ми почали 2023 рік. Першим проектом, яким ми відкрили новий серіальний сезон, стала 24-серійна мелодрама «Просто Надія» для телеканалу СТБ, – згадує креативна продюсерка Оксана Кукоба. – Про жінку, що вимушена була залишити свій дім через вторгнення та переїхати. Ми зрозуміли, що сумнівна традиція розбиття тарілки нам вже неблизька. Це щось про руйнування, а їх у нашому житті зараз достатньо. Тому вирішили замінити її випічкою – спочатку пирогом у вигляді соняшника. Саме ця квітка красується на логотипі кавʼярні головної героїні. Вона втратила дім, і у новому житті вирішила пекти пироги із різними начинками. Запах свіжої випічки – це завжди про відчуття дому, приємні спогади. Старт зйомок проєкту «Одна родина» ми вже зустрічали з короваєм – символом народження та зародження нового».

«Ми боремося за свою незалежність у всіх вимірах та формуємо нові сенси. Нам важливо позбутися усього, що так чи інакше повʼязано з росією. Тому у новий серіальний телесезон ми входимо з новою традицією – пекти до першого знімального дня коровай або український пиріг з назвою проекту та пригощати ним членів команди. Запрошуємо колег з інших холдингів та продакшенів долучитися до ініціативи та прискорити процес відмови від радянського за походженням биття тарілки», – каже Олександр Биков, головний виконавчий продюсер StarLight Production.

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Аби обрати символічну випічку, команда холдингу радилась із головним експертом з української кухні та її історії – Євгеном Клопотенком. Тому цілком можливо, що зйомки наступних проєктів будуть починатися з львівським сирником та яворівським пирогом. В будь-якому випадку, команда запевняє, що фантазії щодо випічки їм вистачить на десятки, а то й сотні проєктів у майбутньому.

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