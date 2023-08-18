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Starlight Media відмовляється від радянської традиції биття тарілок на зйомках – на зміну прийде запашна українська випічка

18.08.2023

Биття тарілки у перший знімальний день – традиція, якій вже багато років слідують команди серіалів, кінофільмів та телепроектів. Однак, як і багато інших звичок, вона родом із радянських часів. У західній кіно- та телеіндустрії такої практики немає. Тож медіахолдинг StarLight Media прийняв рішення відмовитися від застарілої традиції і замінити звичну тарілку з іменами всіх членів команди смачною випічкою. 

Starlight Media відмовляється від радянської традиції биття тарілок на зйомках

«Цим нововведенням ми почали 2023 рік. Першим проектом, яким ми відкрили новий серіальний сезон, стала 24-серійна мелодрама «Просто Надія» для телеканалу СТБ, – згадує креативна продюсерка Оксана Кукоба. – Про жінку, що вимушена була залишити свій дім через вторгнення та переїхати. Ми  зрозуміли, що сумнівна традиція розбиття тарілки нам вже неблизька. Це щось про руйнування, а їх у нашому житті зараз достатньо. Тому вирішили замінити її випічкою – спочатку пирогом у вигляді соняшника. Саме ця квітка красується на логотипі кавʼярні головної героїні. Вона втратила дім, і у новому житті вирішила пекти пироги із різними начинками. Запах свіжої випічки – це завжди про відчуття дому, приємні спогади. Старт зйомок проєкту «Одна родина» ми вже зустрічали з короваєм – символом народження та зародження нового».

Starlight Media відмовляється від радянської традиції биття тарілок на зйомках

«Ми боремося за свою незалежність у всіх вимірах та формуємо нові сенси. Нам важливо позбутися усього, що так чи інакше повʼязано з росією. Тому у новий серіальний телесезон ми входимо з новою традицією – пекти до першого знімального дня коровай або український пиріг з назвою проекту та пригощати ним членів команди. Запрошуємо колег з інших холдингів та продакшенів долучитися до ініціативи та прискорити процес відмови від радянського за походженням биття тарілки», каже Олександр Биков, головний виконавчий продюсер StarLight Production.

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Аби обрати символічну випічку, команда холдингу радилась із головним експертом з української кухні та її історії Євгеном Клопотенком. Тому цілком можливо, що зйомки наступних проєктів будуть починатися з львівським сирником та яворівським пирогом. В будь-якому випадку, команда запевняє, що фантазії щодо випічки їм вистачить на десятки, а то й сотні проєктів у майбутньому.

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