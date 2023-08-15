Военная драма «Юрик»: всеукраинская премьера ко Дню Независимости

Всеукраинская премьера ко Дню Независимости: СТБ покажет военную драму «Юрик», основанную на реальных событиях

В День Независимости Украины, 24 августа, в 20:00 в эфире телеканала СТБ состоится премьера, которая тронет сердце каждого украинца. Зрители увидят военную драму «Юрик», основанную на реальной истории 11-летнего мальчика, который спасаясь из охваченного войной Мариуполя 15 дней добирался границы Украины. Над проектом работали создатели фильма «Мама» Основа Фильм Продакшн при поддержке партнеров – эстонской телекомпании ETV и фонда USAID.

Война ужасным образом уничтожила счастливую семью Юрика: отец, дедушка и младшая сестричка погибли во время вражеских обстрелов. Однажды мама поняла, что в родном городе Юре грозит опасность быть вывезенным оккупантами в россию. Ради сына она принимает самое трудное в своей жизни решение — оторвать от себя ребенка, чтобы он спасся и мог жить в безопасности у родственников в Эстонии. Сама же остается в Мариуполе, в подвале их дома, ухаживать за больной бабушкой.

Самостоятельно, с номером телефона мамы на спине Юрик будет держать свой путь к спасительной границе: поездом, автомобилем, с военными в БТРе, под обстрелами и оккупированными городами, находя короткий отдых у добрых людей. По пути войны его проведет сила любви. И на протяжении всего пути он будет вспоминать слова мамы: «Пока ты живешь — буду жить я».

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В ролях: Максим Боряк (Юрик), Тамара Антропова (мама), Римма Зюбина (бабушка), Виктор Жданов, Константин Корецкий, Анне Веесар (Эстония), Лииз Хааб (Эстония), Сергей Воляновский, Сергей Мяус, Валентина Руденко, Полина Снисаренко, Олег Иваница, Александр Божко, Всеволод Шекита.

Производство – Основа Фильм Продакшн по заказу телеканала СТБ.

Партнеры проекта – телеканал СТБ, телекомпания ETV (Эстония) и фонд USAID.

Автор идеи и креативный продюсер проекта — Валентина Руденко.

Авторы сценария – Валентина Руденко, Николай Рыбалко, Татьяна Куц.

Продюсерки — Виктория Горенштейн, Татьяна Куц.

Режиссер – Александр Тименко.

Генеральный продюсер сериального производства телеканала СТБ — Екатерина Шевелюк.

Video: Военная драма «Юрик»: всеукраинская премьера ко Дню Независимости 24 августа зрители увидят военную драму «Юрик», основанную на реальной истории 11-летнего мальчика, который спасаясь из охваченного войной Мариуполя 15 дней добирался границы Украины

Каким бы ни был наш путь, нас ведет и оберегает сила любви!

Не пропустите премьеру драмы «Юрик» 24 августа в 20:00 на телеканале СТБ.

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