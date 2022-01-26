Уже 31 января в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Папаньки»-4 производства «Дизель Студио», в котором зрители узнают, как повернулась судьба друзей, куда завела их любовь, работа и как это выдержала их дружба. Актеры приоткрыли занавес на грядущий старт и рассказали, что же ждет их героев. Не секрет, что события отныне будут происходить в отеле. А значит, будет много красивых и новых локаций, неожиданных сюжетных поворотов и перипетий отельного бизнеса.

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«Третий сезон был про ресторан, четвертый будет про отель. У папанек появился гостиничный бизнес. Будут интриги, любовные повороты. Со стороны руководства наших героев — палки в колеса. С этим всем надо будет побороться и прийти к хэппи-энду. Или не к хэппи-энду…», — интригует Евгений Гашенко.

«Папаньки» — это уже не только отдельный бренд, но и стопроцентный тренд. А все потому, что сюжетные линии так близки и хорошо знакомы зрителю. С каждым годом герои мудреют, их дети взрослеют, а мужская дружба крепчает. Актер Егор Крутоголов признается, что многие сцены взяты из реальной жизни: «Мы хотели создать сериал, который будет жить и взрослеть вместе с нами. У нас это получается. Это правильное развитие, все происходит само собой. Этот сериал отражает нашу жизнь. Мы влияем на сюжет, а сюжет — на нас. Очень многие линии “Папанек” берутся из нашей жизни. Например, у меня подрастает старший сын, у которого начинаются отношения с девчонками. И вот, пожалуйста, в отражении “Папанек” первый поцелуй моего киношного сына».

А вот семейной паре в жизни — Андрею Фединчику и Наталке Денисенко — посчастливилось вместе работать на съемочной площадке, где царит атмосфера праздника.

«Я сразу скажу, что новый сезон “Папанек” — это праздник. Именно на этом продакшене царит атмосфера праздника. Ребята из “Дизелей” веселые, приезжать к ним на площадку одно удовольствие. Моя работа в целом ассоциируется у меня с удовольствием. Я уверена, что зрители любят этот сериал, потому что эта энергия чувствуется через экран», — комментирует Наталка.

«Это хорошая семейная комедия. Это не просто история о смешных моментах. Она с глубиной. Есть моменты дружбы, ответственности, а бывают очень трогательные и драматические моменты», — заключил Андрей Фединчик.

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Смотрите сериал «Папаньки» 4 с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ с 31 января. Не пропустите премьеру!

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