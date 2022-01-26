Уже 31 січня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Папаньки»-4 виробництва «Дизель Студіо», в якому глядачі дізнаються, як повернулася доля друзів, куди завели їх кохання, робота і як це витримала їхня дружба. Актори відкрили завісу на прийдешній старт і розповіли, що ж чекає на їхніх героїв. Не секрет, що події відтепер відбуватимуться в готелі. А отже, буде багато красивих та нових локацій, несподіваних сюжетних поворотів і перипетій готельного бізнесу.

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«Третій сезон був про ресторан, четвертий буде про готель. У папаньок з’явився готельний бізнес. Будуть інтриги, любовні повороти. З боку керівництва наших героїв — палиці в колеса. З цим усім треба буде поборотися і прийти до хепі-енду. Чи не до хепі-енду…», — інтригує Євген Гашенко.

«Папаньки» — це вже не лише окремий бренд, а й стовідсотковий тренд. А все тому, що сюжетні лінії такі близькі і добре знайомі глядачеві. З кожним роком герої мудрішають, їхні діти дорослішають, а чоловіча дружба міцніє. Актор Єгор Крутоголов зізнається, що багато сцен взято з реального життя: «Ми хотіли створити серіал, який житиме і дорослішатиме разом з нами. У нас це виходить. Це правильний розвиток, усе відбувається само собою. Цей серіал відображає наше життя. Ми впливаємо на сюжет, а сюжет — на нас. Дуже багато ліній “Папаньок” беруться з нашого життя. Наприклад, у мене підростає старший син, у якого починаються стосунки з дівчатами. І ось, будь ласка, у відображенні “Папаньок” перший поцілунок мого кіношного сина».

А ось сімейній парі в житті — Андрієві Федінчику та Наталці Денисенко — пощастило разом працювати на знімальному майданчику, де панує атмосфера свята.

«Я одразу скажу, що новий сезон “Папаньок” — це свято. Саме на цьому продакшені панує атмосфера свята. Хлопці з “Дизелів” веселі, приїжджати до них на майданчик саме задоволення. Моя робота загалом асоціюється у мене із задоволенням. Я впевнена, що глядачі люблять цей серіал, бо ця енергія відчувається через екран», — коментує Наталка.

«Це хороша сімейна комедія. Це не просто історія про кумедні моменти. Вона з глибиною. Є моменти дружби, відповідальності, а бувають дуже зворушливі та драматичні моменти», — сказав Андрій Федінчик.

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Дивіться серіал «Папаньки» 4 з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ з 31 січня. Не проґавте прем’єру!

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