29 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера драматического сериала «Девчата». У подружек неожиданно начинается черная полоса в жизни ― и с работой и в личной сфере. Как женщины решают свои проблемы и как ищут себе новых мужчин? О чем будет сериал «Девчата» ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит новый сериал «Девчата» о трех подружках, которые дружно берутся разруливать любую проблемную ситуацию. Девушки расстаются со своими мужчинами и понимают, что для полного счастья неплохо бы найти кого-то, кто подставит плечо, перенесет столик и пообщается с дочерью. Как героини решают свои проблемы ― узнайте в сериале «Девчата».

«Девчата»: что покажут в сериале от 29.12.2021:

Инна, Катя и Вика ― три неразлучные подруги, совершенно разные, но тем не менее держатся вместе, помогают и поддерживают друг друга. В один прекрасный день Инна разводится с мужем, который всегда ее обеспечивал, так что ей никогда не приходилось работать. Вика, которая боролась с одиночеством работой, чувствует, что и она хотела бы иметь рядом мужчину. А Катя, которая всегда справлялась с одиночеством сама, подает безбашенную идею ― найти спутников в приложении для знакомств. Подружки соглашаются и начинают создавать странички.

Однако не все так просто. Инну пытается выдать замуж мама, которая сразу же прошерстила список сыновей подружек. К Вике неожиданно приезжает бывший муж, с которым ее просит встретиться дочь. А у Кати на горизонте появляется настоящий красавчик, который слишком уж хорош.

Как подруги будут справляться с проблемами из-за работы, мужчин, детей и одиночества и смогут ли они найти счастье за 4 серии ― смотрите в сериале «Девчата».

Video: «Девчата»: Что будет в 1―4 сериях драмеди Девчата – 1-4 серия на сайте СТБ уже 29.12.2021. О чем сюжет 1-4 серий Девчата 2021 года читайте в анонсе. Девчата 1-4 серия 29.12.2021

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Смотрите все серии сериала «Девчата» 29 декабря в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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