20 декабря состоялась премьера экранизации романа львовской писательницы Натальи Гурницкой ― «Кофе с кардамоном», главные роли в которой сыграли Елена Лавренюк и Павел Делонг. Актеры искусно продемонстрировали страсти, которые разгораются на фоне готовившейся в то время в Австро-Венгерской империи революции. Сюжет сериала «Кофе с кардамоном» ― читайте в материале.

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«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви украинки и польского шляхтича, которая разворачивается во Львове в середине XIX века, во времена «Весны народов».

Сериал расскажет о судьбе молодой девушки, дочери священника, связавшей свою жизнь с гораздо старшим женатым шляхтичем. Их отношения ― неслыханный для XIX века поступок ― получили огласку, поэтому главные герои столкнулись с осуждением.

Главную роль сыграла актриса Елена Лавренюк, а ее партнером стал польский секс-символ, актер Павел Делонг.

Авторы сценария не пожалели главную героиню, и ей придется пережить многое: порицание, предательство, любовь и ненависть…

В сериале по сравнению с оригинальным романом введены новые сюжетные линии, и мы увидим еще более интересную историю.

В «Кофе с кардамоном» появятся известные актеры Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын и др. Режиссером сериала стала Ирина Громозда.

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«Кофе с кардамоном» ― сюжет и описание серий

Галичина 40-х годов XIX века. Дочь священника ― 20-летняя Анна ― живет у тети Стефании в Жовкве под Львовом. Из семьи у Анны остался только брат Андрей, который учится в семинарии и планирует стать священником, как их покойный отец. Отца Анна не помнит, мама тоже умерла, когда она была еще ребенком. Тетя хорошая, добрая женщина, однако ее муж, дядя Павел, имеет нелегкий характер и больше всего стремится к выгоде. В семье тети жизнь Анны меняется только к худшему, однако она принимает судьбу без нареканий. Пока ситуация не меняется…

Серия 1

У Анны размеренная жизнь ― она помогает дяде в пекарне, пока ее брат учится в семинарии. Но однажды все в семье дяди оказывается не таким, как себе представляла Анна.

Анну сватает богатый мещанин Маркиян, искренне влюбленный в нее. Однако девушка его не воспринимает. Она не хочет выходить за первого попавшегося, а мечтает о настоящей взаимной любви. Ее жизнь меняется, когда в Жовкву приезжает граф Адам Родзинский навестить больного дядю Витольда. Анна опасается старшего мужчины, однако у нее возникает к нему интерес, особенно когда они начинают все время пересекаться.

Оказывается, Адам когда-то был женат на дальней родственнице Анны, но отношения закончились трагически. А девушка как две капли воды напоминает ему умершую любимую.

Серия 2

Адам поручает дяде Анны присмотреть за домом Витольда и увозит больного во Львов. Вуйко Павел берет у графа деньги якобы для найма работников для этого, однако заставляет работать там Анну, что девушка делает с удовольствием ― только бы не выходить замуж. Однако когда Витольд умирает, Адам приезжает в Жовкву сообщить, что собирается продавать дом. Там он снова встречается с Анной наедине и признался в чувствах. Анна понимает, что она тоже что-то чувствует. Происходит их первый поцелуй, и Адам оставляет ей ключ от дома.

Андрея подбивают для подготовки крестьян к революции. В него влюблена подруга Анны Люба, однако Андрей хочет стать священником и принять целибат.

Дядя решает выдать Анну замуж без ее согласия, потому что отец Маркияна уплатит его долги. Оказывается, опекун «промотал» часть наследства Анны и Андрея в карты и теперь может остаться без пекарни и дома.

Серия 3

Маркиян приходит сватать Анну. Она отказывает. Разъяренный дядя садит ее под домашний арест.

Неожиданно в Жовкву возвращается Андрей и добивается освобождения Анны.

Однако дядя задумывает страшный план расплаты и с долгами, и с Анной, осмелившейся проявить непослушание. Он хочет выдать ее замуж за своего кредитора ― старого вдовца ― как уплату по долгу. Адам Родзинский случайно узнает, что с Анной собирается сделать дядя, и принимает решение освободить Анну от кабалы. Он приходит в клуб и обыгрывает в карты старого вдовца, поставив на кон дом в Жовкве против отказа от свадьбы с Анной и прощения долга ее опекуну.

Люба узнает от Анны о решении Андрея принять целибат. Дядя Павел начинает разведывать, кто избавил его от долгов.

На празднике в честь своего дня рождения Юзя старается обольстить Милоша, чтобы он ее сосватал. А ее родственницы пытаются просватать Анну брутальному Дмитрию. На следующий день Дмитрий приходит к Анне домой, долго ее ждет и выслушивает насмешки ее дяди, что он не первый, кому она дала отворот-поворот. Разозленный Дмитрий по дороге домой встречает Анну и пытается изнасиловать ее. Девушке удается вырваться и сбежать. В догонку Дмитрий угрожает опозорить ее на весь город. Она прячется в доме дяди Адама, потому что боится идти домой.

Серия 4

Адам возвращается в Жовкву и застает Анну в доме. Он успокаивает ее. Оба взволнованные, они поддаются чувствам, между ними происходит близость. В это время дядя, который ищет Анну, приходит к дому Витольда. Они слышат его крики и понимают, что им лучше не оставаться в Жовкве. Адам срочно вывозит Анну во Львов.

У Адама проблемы с политическими конкурентами. Во Львове он занимается обустройством жизни Анны, поисками учителя музыки для нее. Анна нравится политическому сопернику Адама, тот пытается ухаживать за ней, потому что официально она ― племянница Адама.

Дядя Павел подозревает, что Анна сбежала с Адамом, и планирует шантажировать его. Но Родзинский сам приезжает к нему и сообщает, что выкупил его долг, и если тот не хочет потерять дом и пекарню, то будет делать так, как сказал граф.

Андрей узнает ситуацию среди крестьян и приходит на тайную встречу с революционером. Он спрашивает о независимости для украинцев, но его только высмеивают. Андрей порывает с революционерами. Также он узнает правду о Дмитрии и Анне и приходит отомстить за сестру.

Родзинский готовится к отмене крепостного права и расширению прав украинцев. Они с партнерами готовятся к вероятной революции. Между тем, его конкурент пытается ухаживать за Анной и приглашает графа с женой на праздник.

Светским образованием Анны занимается тетя Адама, но долго высокомерная шляхтянка терпеть ее не намерена и пишет письмо Стефе. Адам рассказывает об Анне мужу сестры и просит приютить ее. Во Львов приезжает Стефа, которая хочет с позором забрать Анну домой, но девушка убегает и бродит по городу.

5 серия

Адам находит почти бездыханную Анну в келье и привозит домой. Он рассказывает ей о реальной ситуации в своей семье, утешает девушку тем, что их отношения с женой Анелей ― сугубо деловые. Затем оставляет Анну у своей сестры Терезы, которая с радостью заботится о девушке, не зная о том, что она любовница Адама. Тереза ​​действительно привязывается к Анне ― у них обоих проявляется сильный характер, помогающий преодолевать трудности и решать вопросы.

Адам побеждает на выборах в сейм, и это огорчает Богуславского и бургомистра, желавших заполучить это место.

Анна случайно встречает Юзю, и та донимает ее расспросами. Ходят слухи о том, что у Анны во Львове богатый любовник.

Адам устраивает Анне страстные встречи, но теперь им труднее скрываться.

6 серия

После выборов Адам вынужден вернуться домой и притворяться образцовым семьянином. Богуславский и бургомистр плетут против него интриги.

Анна вынуждена переехать от Терезы. Она стает компаньонкой пожилой пани ― так легче объяснить, откуда у девушки деньги. Свидания с Адамом становятся не столь частыми и более опасными.

Адам дарит любимой подарки и хочет забрать ее в свой новый дом, однако

Анна стремиться быть свободной и независимой, не хочет дурной славы любовницы графа.

Случайно Анна знакомится с супругой Родзинского Анелей, которая вопреки воле мужа приезжает на день рождения Терезы. Адам дает жене повод для ревности. Она заявляет, что никогда не даст ему развод. Между Анной и Адамом страсть граничит с ревностью. Она горько упрекает любимого своим положением.

Андрей начинает подозревать Анну в том, что она чья-то любовница. Девушка признается, что это чувство очень глубокое. Брат отказывается от нее.

Во время венчания в церкви, куда приглашена вся знать Львова, Анне становится плохо. Она сообщает Адаму, что беременна. Адам хочет признать ребенка, однако это означало бы крушение репутации и для него, и для Анны. Тереза предлагает ей заключить фиктивный брак, дабы избежать скандала и позора, и берется помочь с этим. Анна долго раздумывает. Она идет к Родзинским, чтобы поговорить с Адамом. Но его нет дома. Её встречает Анеля, видят его дети. Происходит очень унизительный для Анны разговор. Когда Адам приходит к Анне, она прогоняет его навсегда.

7 серия

Адам глубоко огорчен решением Анны. Пользуясь моментом, Анеля обольщает его, у них опять налаживается жизнь. Она беременеет.

Анна сообщает Терезе свое решение ― выйти замуж за дворянина, которому тоже нужен фиктивный брак. Таким оказывается Януш Савицкий, который влюблен в мужчину и страдает туберкулезом.

Спустя некоторое время после женитьбы Януш с возлюбленным навсегда отбывает в Италию, Анна остается во Львове. Сплетни постепенно утихают. Анна примиряется с Андреем.

Она даже общается с Юзей, хотя это не одобряет свекровь той, привыкшая контролировать всю ее жизнь. Но вскоре на балу из-за тугого корсета у Юзи случается выкидыш. Савицкий умирает за границей, и Анна искренне носит траур — ей понравился мужчина.

Роды у Анны начинаются очень некстати ― в городе восстание, врача не найти. Чудом удается сообщить Терезе, она немедле приезжает и помогает при родах. Адам прибывает тоже и берет на руки дочь.

8 серия

У Анели после очередной семейной ссоры начинаются преждевременные роды. Сразу после рождения ребенка она умирает от кровотечения, и Тереза ​​находит единственный выход ― тайно отдает ребенка Анне, чтобы та выкормила его.

Пока Адам в трауре, Анне удается выходить ребенка, но как теперь объяснять её ситуацию в окружении? Тереза ​​помогает, чем может, однако Анна вынуждена сидеть дома с двумя крошечными дочками сама почти без сна. К ней приходит Люба.

Адам узнает о том, что его дочь жива и сейчас у Анны. Несмотря на увещевание Терезы и ее мужа, он хочет забрать детей к себе вместе с Анной. Он пытается провести их через город к себе, пока вокруг восстание.

Юзя долго не может снова забеременеть. На неё давит свекровь, угрожая расторжением брака из-за бесплодия ― на это согласен даже Милош. Девушка просит отпустить её в Черновцы помолится чудотворной иконе. В это время Галичина охвачена восстанием, путь опасен, но свекровь ее отпускает. По дороге на экипаж нападает банда повстанцев, кучера убивают, Юзю насилуют.

Адам оставляет Анну жить у себя как кормилицу своей дочери, хотя при служанке признался ей в любви. На следующий день он спасает Андрея, которого ранили на баррикадах, и привозит к себе домой. У них много общего в политических взглядах, и для Андрея сюрприз, что Адам живет с Анной.

9 серия

Богуславский и бургомистр планируют убрать Адама, обвинив его в связях с повстанцами, и посылают к нему жандармов с обыском. Анна в последний момент придумывает, как спасти брата, и тот убегает.

Андрей идет к Любе, у них происходит серьезный разговор по поводу их чувств, отношений, церковной карьеры Андрея и будущего из-за политической ситуации.

Из-за революции задерживают нескольких шляхтичей, Богуславский откровенно угрожает Адаму. Он начинает следить за Родзинским и узнает, кто Анна на самом деле. Вместе с бургомистром он готовит не него донос.

Адам представляет Анну детям.Она «работает» у него кормилицей, а затем и няней. По Львову идут новые слухи ― что она любовница Родзинского. Всюду Анна сталкивается с осуждающими взглядами.

Юзя наконец-то беременна, и свекровь счастлива. Но матери Юзя в слезах признается, что забеременела вследствие изнасилования. Для сохранения брака они это скрывают. Однако Юзя теперь становится не столь требовательной относительно «чистоты рода» и репутации.

Родственники Адама недовольны Анной, шляхта не хочет иметь дело с ним, срываются торговые контракты. На Рождество Адам приглашает родственников и друзей на бал и объявляет, что собирается заключить брак с Анной. Его дети разделились во взглядах ― дочь искренне полюбила Анну за доброту, а сын презирает ее.

10 серия

Крёстная Любы гадает Анне на кофейной гуще ― ту ждет счастье, однако за него надо бороться изо всех сил. Также у нее будут потери и печаль, однако у Анны есть шанс все преодолеть.

После анонсирования свадьбы между влюбленными в сейме собираются избавиться от Адама, потому что его брак с украинкой воспринимают как политический шаг, и готовится страшный план… За клевету Родзинский публично вызывает Богуславского на дуэль и побеждает.

Тетя Адама отказывается выполнять торговые контракты с ним, он в шаге от банкротства. Чтобы спасти его репутацию, Анна с маленькими дочерьми бежит в Жовкву, где дядя Павел и Стефа радостно ее встречают, а дядя еще и рассказывает о темных махинациях тети Адама. Любимый находит Анну в Жовкве и возвращает домой.

Но суждено ли Анне и Адаму сыграть свадьбу? Придется ли шляхтичу ответить за государственную измену и поддержку украинцев?

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