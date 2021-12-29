29 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра драматичного серіалу «Дівчата». У подружок несподівано починається чорна смуга в житті ― і з роботою, і в особистій сфері. Як жінки вирішують свої проблеми і як шукають собі нових чоловіків? Про що буде серіал «Дівчата» ― читайте і дивіться на СТБ.

Більше на тему: «Кава з кардамоном»: Сюжет та опис серій драматичного серіалу

На СТБ виходить новий серіал «Дівчата» про трьох подружок, які дружно беруться розрулювати будь-яку проблемну ситуацію. Дівчата розходяться зі своїми чоловіками і розуміють, що для повного щастя непогано би знайти когось, хто підставить плече, перенесе столик і поспілкується з донькою. Як героїні вирішують свої проблеми ― дізнайтесь у серіалі «Дівчата».

«Дівчата»: що покажуть у серіалі від 29.12.2021:

Інна, Катя та Віка ― три нерозлучні подруги, абсолютно різні, однак тримаються разом, допомагають і підтримують одна одну. Одного дня Інна розлучається з чоловіком, який завжди її забезпечував, так що їй ніколи не доводилося працювати. Віка, яка боролася із самотністю завдяки роботі, відчуває, що вона хотіла б мати поруч чоловіка. А Катя, яка завжди справлялася із самотністю самотужки, подає шалену ідею ― знайти супутників у додатку для знайомств. Подружки погоджуються і починають створювати сторінки.

Проте не все так просто. Інну намагається видати заміж мама, яка одразу ж перебрала список синів подружок. До Віки несподівано приїжджає колишній чоловік, із яким її просить зустрітись донька. А в Каті на горизонті з’являється справжній красень, який аж надто вже гарний.

Як подруги справлятимуться з проблемами через роботу, чоловіків, дітей і самотність і чи зможуть вони знайти щастя за 4 серії ― дивіться в серіалі «Дівчата».

Video: «Дівчата»: Що буде в 1―4 серіях драмеді Дівчата – 1-4 серія на сайті СТБ 29.12.2021. Про що сюжет 1-4 серій Дівчата 2021 читайте в анонсі. Дівчата 1-4 серія 29.12.2021

Більше на тему: Чому серіал «Дівчата» має увійти до списку обов’язкового для перегляду

Дивіться всі серії серіалу «Дівчата» 29 грудня о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.