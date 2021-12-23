Чому серіал «Дівчата» має увійти до списку обов’язкового для перегляду

Напередодні новорічних свят телеканал СТБ покаже 4-серійну драмеді «Дівчата» виробництва StarLight Production. 29 грудня о 20:15 вмикайте СТБ і дивіться одразу всі серії. А поки що ділимося причинами, чому цей серіал повинен увійти до списку обов’язкових до перегляду.

Питання про жіночу дружбу часто викликає суперечки та бурхливі обговорення. Чи існує вона? Чому саме історія подруг здатна викликати сумніви? Настав час їх розвіяти і поставити крапку. Жіноча дружба є! І вона сповнена різних емоційних граней: щастя, радості, співпереживання, захоплення, емпатії, співчуття та розуміння. У зв’язку з цим з великим нетерпінням чекаємо на найкращих телевізійних подруг, яких ви тільки можете собі уявити.

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Захопливий сюжет

Усім, хто вважає, що серіали та фільми не можуть бути реалістичними, неодмінно варто подивитись «Дівчат». Гарний, стильний і такий близький кожній жінці серіал, у якому йдеться не лише про високі підбори, а й про грандіозну дружбу трьох подруг. Різних за характером та професією, їх об’єднує лише одне — бажання присвятити час собі. Якщо діти виросли, а в особистому житті тиша, настав час щось змінювати. Дівчата вирішують шукати своє щастя за допомогою сучасних технологій та реєструються в додатку для знайомств. А що, адже їхній спільній знайомій вдалося зустріти принца на червоній дорогій іномарці. Подруги не можуть втямити, чому ж у них досі так і не склалося особисте життя. Розлучення, плачевний досвід шлюбу та часті невдалі побачення, — всі ці негаразди давно набридли. Однак щастя є, і воно так близько. Головне ― навчитися його помічати. «Дівчата» допоможуть глядачам перенестись у легку атмосферу жіночої дружби та розкажуть історії, які так знайомі кожній жінці.

Три різні психологічні портрети

Головні героїні серіалу «Дівчата» абсолютно різні. Проте їхня протилежність рис характеру дає їм змогу доповнювати одна одну.

Наталка Денисенко виконала роль Катрусі. Її героїня з маскою жінки, що «йде по життю сміючись». Цей образ приріс із дитинства. З нею легко. З нею весело. Жінка-вогонь, яка долає всі перешкоди. Тим часом за цією маскою Катя ховає всі свої негаразди. Вона не хоче, щоб інші (особливо чоловіки) знали, що Катя вміє плакати. Найсильніша риса ― це вміння знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Долає проблеми хитрощами. Катя — ще та лисиця.

Анна Кузіна виконала роль Вікторії. Її героїня ― власниця ресторанчика. Добра, привітна до всіх клієнтів. Хазяйка закладу, куди хочеться повертатися, як додому. Вона людина-логіка. Швидко навчилася вибудовувати свої схеми та пріоритети.

«Це ― на доньку, це ― за квартиру, це ― на новий посуд для ресторану. А те, що залишилося, ― краще заощадити».

Віка добре заробляє, вона давно може дозволити собі і дорогу косметику, і одяг наймодніших брендів. Але її світогляд залишається непорушним.

Психологічно їй давно потрібен видих, ресурс майже на нулі, і Віка підсвідомо це відчуває.

Анастасія Цимбалару виконала роль Інни. Чоловіки бачать Інну красивою, стильною, розумною жінкою. Найсильніша риса нашої Інни — вміння переступити через проблему, вмить про неї забути і йти далі.

Хибне переконання Інни на початку її шляху: вона нічого не варта і нічого ніколи не досягне. Їй треба бути «за чоловіком».

Оточення бачить Інну лише дружиною Віталія. І це, на жаль, не маска. Так воно і є.

Найбільший страх Інни ― стати для чоловіка «не такою». З роками цей страх зростає. А що, коли він її покине? Це ж буде кінець її життя. Сама вона не виживе.

Драмеді

Глядач знає, що сміх зазвичай викликають комедії, а сльози ― драми. Проте є й проміжний жанр ― драмеді. Він здатний викликати бажання і посміятися вволю, і співпереживати героям. Тому серіал «Дівчата» досить багатогранний. Він розкриє багатошаровість реального життя. І незважаючи на будь-які негаразди, залишиться місце легкості та жарту. Адже не секрет, що в стресових ситуаціях люди можуть поводитись дивно та смішно. Так і наші головні героїні опинятимуться на побаченнях, де в хід підуть і сльози, і сміх.

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Дивіться серіал «Дівчата» в середу, 29 грудня, о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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