В канун новогодних праздников телеканал СТБ покажет 4-серийную драмеди «Девчата» производства StarLight Production. 29 декабря в 20:15 включайте СТБ и смотрите сразу все серии. А пока делимся причинами, почему же этот сериал должен войти в список обязательного к просмотру.

Вопрос о женской дружбе часто вызывает споры и бурные обсуждения. Существует ли она? Почему же именно история подруг способна вызвать сомнения? Пришло время их развеять и поставить точку. Женская дружба есть! И она полна разных эмоциональных граней: счастья, радости, сопереживания, восторга, эмпатии, сочувствия и понимания. В связи с этим с большим нетерпением ждем лучших телевизионных подруг, которых вы только можете себе представить.

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Захватывающий сюжет

Всем, кто считает, что сериалы и фильмы не могут быть реалистичными, непременно стоит посмотреть «Девчат». Красивый, стильный и такой близкий каждой женщине сериал, в котором речь идет не только о высоких каблуках, но и о грандиозной дружбе трех подруг. Разных по характеру и профессии, их объединяет только одно — желание посвятить время себе. Если дети выросли, а в личной жизни тишина, пора что-то менять. Девушки решают искать свое счастье с помощью современных технологий и регистрируются в приложении для знакомств. А что, ведь у их общей знакомой получилось встретить принца на красной дорогой иномарке. Подруги в недоумении, почему же у них до сих пор так и не сложилась личная жизнь. Развод, плачевный опыт брака и частые неудачные свидания, — все эти неурядицы давно надоели. Однако счастье есть, и оно так близко. Главное — научиться его замечать. «Девчата» помогут зрителям перенестись в легкую атмосферу женской дружбы и расскажут истории, которые так знакомы каждой женщине.

Три разных психологических портрета

Главные героини сериала «Девчата» абсолютно разные. Однако их противоположность черт характера позволяет им дополнять друг друга.

Наталка Денисенко исполнила роль Катруси. Ее героиня с маской женщины, «идущей по жизни смеясь». Этот образ прирос с детства. С ней легко. С ней весело. Женщина-огонь, преодолевающая все препятствия. Между тем, за этой маской Катя прячет все свои невзгоды. Она не хочет, чтобы другие (особенно мужчины) знали, что Катя умеет плакать. Самая сильная черта — это умение находить выход из любых ситуаций. Преодолевает проблемы уловками. Катя — еще та лиса.

Анна Кузина исполнила роль Виктории. Ее героиня — владелица ресторанчика. Добрая, приветливая ко всем клиентам. Хозяйка заведения, куда хочется возвращаться, как домой. Она логик. Быстро научилась выстраивать свои схемы и приоритеты.

«Это — на дочку, это — за квартиру, это — на новую посуду для ресторана. А то, что осталось, — лучше сэкономить».

Вика хорошо зарабатывает, она давно может позволить себе и дорогую косметику, и одежду самых модных брендов. Но ее мировоззрение остается незыблемым.

Психологически ей давно нужен выдох, ресурс почти на нуле, и Вика подсознательно это ощущает.

Анастасия Цымбалару исполнила роль Инны. Мужчины видят Инну красивой, стильной, умной женщиной. Самая сильная черта нашей Инны — умение переступить через проблему, мгновенно о ней забыть и идти дальше.

Ошибочное убеждение Инны в начале ее пути: она ничего не стоит и ничего никогда не достигнет. Ей нужно быть «за мужем».

Окружающие видят Инну только женой Виталия. И это, к сожалению, не маска. Так оно и есть.

Самый большой страх Инны — стать для мужа «не такой». С годами этот страх растет. А что, если он ее бросит? Это же равно концу ее жизни. Сама она не выживет…

Драмеди

Зритель знает, что смех обычно вызывают комедии, а слезы — драмы. Однако есть и промежуточный жанр — драмеди. Он способен вызвать желание и посмеяться вдоволь, и сопереживать героям. Поэтому сериал «Девчата» довольно многогранный. Он раскроет многослойность реальной жизни. И несмотря на любые неурядицы, останется место легкости и шутке. Ведь не секрет, что в стрессовых ситуациях люди могут вести себя странно и смешно. Так и наши главные героини будут оказываться на свиданиях, где в ход пойдут и слезы, и смех.

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Смотрите сериал «Девчата» в среду, 29 декабря, в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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