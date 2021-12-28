28 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера драматического сериала «Найду пару любимому». Как выпутаться из смешной и драматичной ситуации? Что делать, если влюблена в мужчину, но не можешь в этом признаться? О чем будет сериал «Найду пару любимому» ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит новый сериал «Найду пару любимому», в котором сваха Надя закрыла свое сердце после предательства в отношениях. Однако, когда она помогает подружкам найти любовь, оказывается, что ее сердце способно влюбиться снова. Но нужна ли она новому мужчине в ее жизни, и смогут ли они быть счастливы?

«Найду пару любимому»: что покажут в сериале от 28.12.2021:

Надя Петрова работает на кондитерской фабрике, которая славится исключительным качеством своих изделий. Надя ― кондитер-самородок, виртуоз в создании незабываемых вкусов и оригинальных дизайнов свадебных тортов. Но кроме любви к кондитерскому искусству, у Нади есть талант объединять одинокие сердца. Она видит, когда два человека идеально подходят друг другу, помогает им познакомиться и обрести долгожданное семейное счастье. Надя тоже надеялась построить крепкую семью, когда встретила своего Андрея, тренера футбольной команды. Ей казалось, что он ― любовь всей ее жизни. Андрей сделал Наде предложение, она согласилась стать его женой, но накануне свадьбы узнала о его измене. Героиня продолжает помогать другим, но искать пару себе больше не хочет.

Надя помогает подругам на работе ― бухгалтеру Лене и пекарю Верочке. Верочка ищет себе парня, который будет наставником младшему брату, а Лена ― наоборот, богатого и статусного.

На фабрику приходит кондитер Виктор, который обучался мастерству в Париже, и на него запала Лена. Надя соглашается ей помочь и начинает подкатывать к Виктору через фейсбук от имени Лены: просит у него советов по работе, предлагает встретиться. Виктор соглашается, но Лена уезжает на Бали с Эдиком. Тем временем, на работе Надя узнает, что ей с Виктором придется бороться за место главного технолога.

Во время личного общения Надя и Виктор конфликтуют ― его бесит, что она занимается «аферами». Они заключают пари: Надя должна найти ему пару, и тогда место технолога ― ее; если у нее не выйдет ― должность достанется Виктору, а она больше никогда не будет никого сводить.

Надя находит Виктору все новых девушек, но он только издевается. Тогда открывается правда о его отношениях: бывшая жена жестоко его предала, и его это до сих пор мучит.

Когда Надя и Виктор поймут, что влюблены друг в друга, и не помешает ли им его бывшая любовь быть вместе?

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Смотрите все серии сериала «Найду пару любимому» 28 декабря в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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