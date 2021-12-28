28 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра драматичного серіалу «Знайду пару коханому». Як викрутитися зі смішної та драматичної ситуації? Що робити, якщо закохана в чоловіка, але не можеш у цьому зізнатися? Про що буде серіал «Знайду пару коханому» ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить новий серіал «Знайду пару коханому», у якому сваха Надя закрила своє серце після зради у стосунках. Проте, коли вона допомагає подружкам знайти кохання, виявляється, що її серце здатне закохатися знову. Та чи потрібна вона новому чоловікові в її житті, і чи зможуть вони бути щасливими?

«Знайду пару коханому»: що покажуть у серіалі від 28.12.2021:

Надя Петрова працює на кондитерській фабриці, яка славиться винятковою якістю своїх виробів. Надя ― кондитер-самородок, віртуоз у створенні незабутніх смаків та оригінальних дизайнів весільних тортів. Та крім любові до кондитерського мистецтва, Надя має талант об’єднувати самотні серця. Вона бачить, коли дві людини ідеально підходять одна одній, допомагає їм познайомитися і знайти довгоочікуване сімейне щастя. Надя теж сподівалася збудувати міцну сім’ю, коли зустріла свого Андрія ― тренера футбольної команди. Їй здавалося, що він ― кохання всього її життя. Андрій зробив Наді пропозицію, вона погодилася стати його дружиною, але перед весіллям дізналася про його зраду. Героїня продовжує допомагати іншим, але шукати пару собі більше не хоче.

Надя допомагає подругам на роботі ― бухгалтерці Олені та пекарці Вірочці. Вірочка шукає собі хлопця, який буде наставником молодшому братові, а Олена ― навпаки, багатого і статусного.

На фабрику приходить кондитер Віктор, який відточував свою майстерність у Парижі, і на нього запала Олена. Надя погоджується їй допомогти і починає підбивати клинці до Віктора через фейсбук від імені Олени: просить у нього порад щодо роботи, пропонує зустрітися. Віктор погоджується, проте Олена їде на Балі з Едиком. Тим часом на роботі Надя дізнається, що їй із Віктором доведеться боротися за місце головного технолога.

Під час особистого спілкування Надя та Віктор конфліктують ― його бісить, що вона займається «аферами». Вони укладають парі: Надя має знайти йому пару, і тоді місце технолога ― її; якщо в неї не вийде ― посада дістанеться Віктору, а вона більше ніколи не зводитиме нікого.

Надя знаходить Віктору все нових дівчат, але він лише знущається. Тоді відкривається правда про його стосунки: колишня дружина жорстоко його зрадила, і його це досі мучить.

Коли Надя та Віктор зрозуміють, що закохані одне в одного, і чи не завадить їм його колишнє кохання бути разом?

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Дивіться всі серії серіалу «Знайду пару коханому» 28 грудня о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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