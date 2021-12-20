Сериал Девчата: смотрите 29.12.2021 (Анонс)
20.12.2021
Включайте телеканал СТБ 29 декабря – не пропустите премьеру нового сериала Девчата!
Жизнь трех главных героинь меняется. За их плечами семейная жизнь, развод, взрослые дети, которые уже давно строят свои семьи. Наконец-то пора пожить для себя. Романтические свидания, новая любовь, самореализация и исполнение заветных мечт… Что ждет каждую из героинь? Смотрите новогоднюю премьеру СТБ Девчата 29.12.2021 на нашем телеканале.
Video: Сериал Девчата: смотрите 29.12.2021 (Анонс)
Сериал Девчата начнется 29 декабря 2021. Что случится с героями сериала Девчата? 1 серия на СТБ уже 29.12.2021
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