Серіал Дівчата: дивіться 29.12.2021 (Анонс)

Вмикайте телеканал СТБ 29 грудня – не пропустіть прем’єру нового серіалу Дівчата!

Життя трьох головних героїнь змінюється. За їхніми плечима сімейне життя, розлучення, дорослі діти, які вже давно будують свої родини. Нарешті настав час пожити для себе. Романтичні побачення, нове кохання, самореалізація та здійснення заповітних мрій… Що чекає на кожну з героїнь? Дивіться новорічну прем’єру СТБ Дівчата 29.12.2021 на нашому телеканалі.