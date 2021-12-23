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Сериал Девчата: смотрите 29.12.2021 (Анонс 2)

23.12.2021

Включайте телеканал СТБ 29 декабря – не пропустите премьеру нового сериала Девчата!

Жизнь трех главных героинь меняется. За их плечами семейная жизнь, развод, взрослые дети, которые уже давно строят свои семьи. Наконец-то пора пожить для себя. Романтические свидания, новая любовь, самореализация и исполнение заветных мечт… Что ждет каждую из героинь? Смотрите новогоднюю премьеру СТБ Девчата 29.12.2021 на нашем телеканале.

Video: Сериал Девчата: смотрите 29.12.2021 (Анонс 2)


Сериал Девчата начнется 29 декабря 2021. Что случится с героями сериала Девчата? 1 серия на СТБ уже 29.12.2021

Спасибо!

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