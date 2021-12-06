6 декабря в 20:15 на СТБ выходят 1 и 2 серии детективного сериала «Швабра»-2. Анну похитил неизвестный прямо со свадьбы, и полиция безуспешно пытается ее найти. Неужели, наконец-то, станет известно, кто все время стоял за проблемами команды? О чем сюжет сериала «Швабра»-2 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходят серии нового сезона остросюжетного сериала «Швабра», в котором полиции сложные дела помогает решать бывшая учительница математики Анна Николаевна Швабрина, которую коллеги ласково зовут Швабра. В первом сезоне детективы столкнулись с таинственным «фатумом», который как-то связан со многими преступлениями с очень хитрой задумкой.

«Швабра»-2: что будет в 1 и 2 сериях от 06.12.2021:

Анну Николаевну похитили после общения с капитаном так, что почти ничего не записалось на камеры. Когда она проснулась, то познакомилась с весьма загадочным человеком. Как он связан с «фатумом»?

Капитан Вершинин постепенно находит все новые факты о пропаже дорогой подруги, но успеет ли он ее спасти?

Новый знакомый предлагает Швабре сыграть в игру, где ставка ― ее жизнь. Героиня пользуется моментом и наводит полицию на след.

Но противник оказался слишком осведомленным в ее методах. И у героев почти не остается времени, чтобы все исправить.

После похищения Анне помогает выйти из депрессии новая задачка ― у соседей полгода назад поменяли счетчики, и счета на воду существенно выросли. Вершинин же в это время расследует странное самоубийство на складе.

Анна выходит на масштабную коррупционную схему, в то время как ее любимого жестоко избивают. Неужели эти дела связаны?

Как герои найдут виновных? И какой план у правоохранителей насчет похитителей Анны?

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Video: «Швабра» 2 сезон: Что будет в 1 и 2 серии детективного сериала Швабра 2 сезон – 1 и 1 серия на сайте СТБ уже 06.12.2021. О чем сюжет первой и второй серий Швабра 2 сезон, читайте в анонсе. Швабра 2021 1 и 2 серия 06.12.2021

Смотрите сериал «Швабра» 2 сезон с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите новые серии!

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