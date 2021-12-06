6 грудня о 20:15 на СТБ виходять 1 та 2 серії детективного серіалу «Швабра»-2. Анну викрав невідомий просто з весілля, і поліція безуспішно намагається його знайти. Невже нарешті стане відомо, хто весь час стояв за всіма проблемами команди? Про що сюжет серіалу «Швабра»-2 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходять серії нового сезону гостросюжетного серіалу «Швабра», у якому поліції складні справи допомагає вирішувати колишня вчителька математики Анна Миколаївна Швабрина, котру колеги ласкаво кличуть Швабра. У першому сезоні детективи зіткнулися з таємничим «фатумом», котрий якось пов’язаний із багатьма злочинами з дуже хитрою задумкою.

«Швабра»-2: що буде в 1 та 2 серіях від 06.12.2021:

Анну Миколаївну викрали після спілкування з капітаном так, що майже нічого не записалося на камери. Коли вона прокинулася, то з нею познайомилася дуже загадкова людина. Як вона пов’язана з «фатумом»?

Капітан Вершинін поступово знаходить нові факти щодо зникнення дорогої подруги, але чи встигне він її врятувати?

Новий знайомий пропонує Швабрі зіграти в гру, де ставка ― її життя. Героїня користується моментом і наводить поліцію на слід.

Але противник виявився надто обізнаним у її методах. І в героїв майже не залишається часу, щоби все виправити.

Після викрадення Анні допомагає вийти з депресії нове завдання ― у сусідів пів року тому змінили лічильники, і рахунки на воду значно зросли. Вершинін у цей час розслідує дивне самогубство на складі.

Анна виходить на масштабну корупційну схему, тоді як її коханого жорстоко побили. Невже ці справи пов’язані?

Як герої знайдуть винуватих? І який план у правоохоронців щодо викрадачів Анни?

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Video: «Швабра» 2 сезон: Що буде в 1 та 2 серії детективного серіалу Швабра 2 сезон - 1 і 1 серія на сайті СТБ уже 06.12.2021. Про що сюжет першої та другої серій Швабра 2 сезон, читайте в анонсі. Швабра 2021 1 і 2 серія 06.12.2021

Дивіться серіал «Швабра» 2 сезон з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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