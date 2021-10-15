18 октября в 20:15 на телеканале СТБ выйдет новая 16-серийная мелодрама «Любовь без тормозов» производства StarLight Production. Одну из главных ролей в сериале сыграла Ольга Морозова. Актриса рассказала, почему «Любовь без тормозов» стала для нее особенной картиной.

Video: Актриса Ольга Морозова впервые споет в новом сериале «Любовь без тормозов» 18 октября в 20:15 на СТБ выйдет новая 16-серийная мелодрама Любовь без тормозов производства StarLight Production. Актриса Ольга Морозова впервые споет в сериале Любовь без тормозов

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Ольга Морозова хорошо знакома зрителям СТБ по сериалам «Любовь Веры», «Авантюра на двоих», «Объятия лжи», «Акушерка». На этот раз, как призналась сама актриса, она предстанет в необычном амплуа.

«“Любовь без тормозов” — история о неземной любви. Когда встречаются две души, которые настолько сильно любят друг друга, что не могут быть порознь. Это очень нестандартный проект. Здесь зрители увидят и детектив, и драму, и экшен, и триллер. В нем будет все! Нежность, страсть, чувственность, обман, криминальное расследование. Что касается моей героини, по своему характеру и мировосприятию она мне очень близка. Таких ролей у меня не было давно. Еще я впервые буду петь в проекте. Для меня это очень серьёзный и значимый момент», — делится Ольга.

Вокальный дебют актрисы в сериале «Любовь без тормозов» зрители увидят уже 18 октября в 20:15 на телеканале СТБ. Не пропустите!

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