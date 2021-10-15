18 жовтня о 20:15 на телеканалі СТБ вийде нова 16-серійна мелодрама «Некероване кохання» виробництва StarLight Production. Одну з головних ролей у серіалі зіграла Ольга Морозова. Актриса розповіла, чому «Некероване кохання» стало для неї особливою картиною.

Video: Актриса Ольга Морозова вперше заспіває в новому серіалі «Некероване кохання» 18 жовтня о 20:15 на СТБ вийде нова 16-серійна мелодрама Некероване кохання виробництва StarLight Production. Актриса Ольга Морозова вперше заспіває в серіалі Некероване кохання

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Ольга Морозова добре знайома глядачам СТБ за серіалами «Вірина любов», «Авантюра на двох», «Обійми брехні», «Акушерка». Цього разу, як зізналася сама актриса, вона постане у незвичному амплуа.

«“Некероване кохання” — історія про неземне кохання. Коли зустрічаються дві душі, які настільки сильно люблять одна одну, що не можуть бути нарізно. Це дуже нестандартний проєкт. Тут глядачі побачать і детектив, і драму, і екшен, і трилер. У ньому буде все! Ніжність, пристрасть, чуттєвість, обман, кримінальне розслідування. Щодо моєї героїні, за своїм характером і світоглядом вона мені дуже близька. Таких ролей у мене не було давно. Ще я вперше буду співати у проєкті. Для мене це дуже серйозний і суттєвий момент», — ділиться Ольга.

Вокальний дебют актриси в серіалі «Некероване кохання» глядачі побачать уже 18 жовтня о 20:15 на телеканалі СТБ. Не пропустіть!

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