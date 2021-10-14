14 октября в 20:15 на СТБ состоится показ 23 и 24 серий мелодрамы «Цвет мести». София и Надя, наконец, решат смертельный спор между ними. Что покажут в финале сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Надя раскрывает свою личность друзьям и врагам, но теперь она может не успеть спасти самых близких людей!

«Цвет мести» 23 и 24 серии от 14.10.2021 ― сюжет

Николай сообщает полиции о том, что «господин Кролл» пытался похитить его мать. Потапенко узнаёт, что Евгений жив.

Мария оказывается в плену у Борисова и Софии. Она находится в заминированном контейнере. Пусковое устройство в руке обезумевшей Софии — в любой момент может раздаться взрыв. София намерена выманить и убить Дашу с Андреем, а вину за это переложить на Марию, которую либо вернет в колонию, либо убьет.

Надя и Потапенко едут туда, куда их направляют похитители.

Евгений и Юлия понимают, что их подставил Борисов. По маячку они находят контейнер с Марией. Освободить её не успевают, т. к. похитители возвращаются на место. Вскоре к фуре подходят Надя и Потапенко. София не верит, что Надежда Хромаева — это Даша.

Иван умирает, не оправившись от инсульта.

Перед Софией — Надя и Потапенко, которых она винит во всех своих жизненных неудачах. Она угрожает всех убить, но в последний момент раздается выстрел ― никто не видит стрелявшего, но между Надей и Софией завязывается борьба. Сможет ли Надя спасти маму и любимого, или все погибнут?

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Video: «Цвет мести»: что будет в заключительных 23 и 24 сериях мелодрамы Сериал Цвет мести - 23 и 24 серия на сайте СТБ уже 14.10.2021. О чем сюжет двадцать третьей и двадцать четвертой серий и чем закончится сериал Цвет мести

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