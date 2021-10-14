14 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 23 і 24 серій мелодрами «Колір помсти». Софія і Надя нарешті вирішать смертельний спір між ними. Що покажуть у фіналі серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Надя розкриває свою особистість друзям і ворогам, але тепер вона може не встигнути врятувати найближчих людей!

«Колір помсти» 23 і 24 серії від 14.10.2021 ― сюжет

Микола повідомляє поліції про те, що «пан Кролл» намагався викрасти його матір. Потапенко дізнається, що Євген живий.

Марія опиняється в полоні у Борисова і Софії. Вона перебуває в замінованому контейнері. Пусковий пристрій у руці збожеволілої Софії ― у будь-який момент може пролунати вибух. Софія має намір виманити і вбити Дашу з Андрієм, а провину за це перекласти на Марію, яку або поверне в колонію, або вб’є.

Надя і Потапенко їдуть туди, куди їх спрямовують викрадачі.

Євген і Юлія розуміють, що їх підставив Борисов. За маячком вони знаходять контейнер з Марією. Звільнити її не встигають, бо викрадачі повертаються на місце. Незабаром до фури підходять Надя і Потапенко. Софія не вірить, що Надія Хромаєва ― це Даша.

Іван помирає, не оговтавшись від інсульту.

Перед Софією ― Надя і Потапенко, яких вона звинувачує у всіх своїх життєвих негараздах. Вона погрожує всіх убити, але в останній момент лунає постріл ― ніхто не бачить стрільця, але між Надею і Софією зав’язується боротьба. Зможе Надя врятувати маму і коханого, чи всі загинуть?

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Video: «Колір помсти»: що буде у фінальних 23 і 24 серіях мелодрами Серіал Колір помсти - 23 і 24 серія на сайті СТБ вже 14.10.2021. Про що сюжет двадцять третьої та двадцять четвертої серій і чим закінчиться серіал Колір помсти

Чим закінчився серіал «Колір помсти» ― дивіться всі серії на СТБ!

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