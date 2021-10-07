7 октября в 20:15 на СТБ состоится показ 15 и 16 серий мелодрамы «Цвет мести». София обрывает все связи с дорогими людьми ради мести, а Мария неожиданно встречает любовь. Что покажут в 15 и 16 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Мария оказывается в шаге от гибели и снова попадает в больницу. Надя под угрозой раскрытия своей личности перед человеком, который ее знает. София сжигает все мосты и становится начальницей колонии, где заключена Мария.

«Цвет мести» 15 и 16 серии от 07.10.2021 ― сюжет

София безуспешно пытается подкупить Парканова, чтобы узнать, с кем контактирует Мария.

Иван, наконец, убеждается, что Ореста убил Борисов, а попытку убийства Даши организовала София. Он сообщает Марии, что ее дочь ― Даша Гомонай и она жива. София знает, что Иван был у Марии. Он показывает Софии папку с доказательствами ее вины в преступлениях. София хочет уничтожить улики, но в процессе схватки с ней отец теряет сознание и падает при смерти ― ему диагностируют инсульт.

Мария пишет портрет Парканова, а Ряба готовится устроить пожар. Мария узнает, что Даша жива и Потапенко до сих пор любит эту девушку. Во время открытия картинной галереи Ряба поджигает портреты. Мария и Ряба попадают в больницу, а Парканова отстраняют от должности. Осмотреть ожог Марии приезжает Александр и влюбляется в неё.

Диана понимает, что София не поможет ей вернуть дочь. Надя всё больше напоминает Потапенко его Дашу, у них проскакивает искра.

София уничтожает улики и уходит от Борисова, ее делают начальницей колонии.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 15 и 16 сериях драматического сериала Сериал Цвет мести - 15 и 16 серия на сайте СТБ уже 07.10.2021. О чем сюжет пятнадцатой и шестнадцатой серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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