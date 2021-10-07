7 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 15 і 16 серій мелодрами «Колір помсти». Софія обриває всі зв’язки з дорогими людьми заради помсти, а Марія несподівано зустрічає кохання. Що покажуть у 15 і 16 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Марія опиняється за крок від загибелі і знову потрапляє в лікарню. Надя під загрозою розкриття своєї особистості перед людиною, яка її знає. Софія спалює всі мости і стає начальницею колонії, де утримують Марію.

«Колір помсти» 15 і 16 серії від 07.10.2021 ― сюжет

Софія безуспішно намагається підкупити Парканова, щоб дізнатися, з ким контактує Марія.

Іван, нарешті, переконується, що Ореста вбив Борисов, а спробу вбивства Даші організувала Софія. Він повідомляє Марії, що її дочка ― Даша Гомонай і вона жива. Софія знає, що Іван був у Марії. Він показує Софії папку з доказами її провини в злочинах. Софія хоче знищити докази, але в процесі сутички з нею батько непритомніє ― йому діагностують інсульт.

Марія пише портрет Парканова, а Ряба готується влаштувати пожежу. Марія дізнається, що Даша жива і Потапенко досі кохає цю дівчину. Під час відкриття картинної галереї Ряба підпалює портрети. Марія і Ряба потрапляють до лікарні, а Парканова усувають з посади. Оглянути опік Марії приїжджає Олександр і закохується в неї.

Діана розуміє, що Софія не допоможе їй повернути дочку. Надя все більше нагадує Потапенку його Дашу, у них проскакує іскра.

Софія знищує докази і йде від Борисова, її роблять начальницею колонії.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 15 і 16 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 15 і 16 серія на сайті СТБ вже 07.10.2021. Про що сюжет п'ятнадцятої і шістнадцятої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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