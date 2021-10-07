Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Колір помсти»: що буде в 15 і 16 серіях авантюрного серіалу

07.10.2021

7 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 15 і 16 серій мелодрами «Колір помсти». Софія обриває всі зв’язки з дорогими людьми заради помсти, а Марія несподівано зустрічає кохання. Що покажуть у 15 і 16 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

Колір Помсти 15 і 16 серії

Більше на тему: «Колір помсти»: сюжет і графік виходу драматичного серіалу

Марія опиняється за крок від загибелі і знову потрапляє в лікарню. Надя під загрозою розкриття своєї особистості перед людиною, яка її знає. Софія спалює всі мости і стає начальницею колонії, де утримують Марію.

«Колір помсти» 15 і 16 серії від 07.10.2021 ― сюжет

Софія безуспішно намагається підкупити Парканова, щоб дізнатися, з ким контактує Марія.

Іван, нарешті, переконується, що Ореста вбив Борисов, а спробу вбивства Даші організувала Софія. Він повідомляє Марії, що її дочка ― Даша Гомонай і вона жива. Софія знає, що Іван був у Марії. Він показує Софії папку з доказами її провини в злочинах. Софія хоче знищити докази, але в процесі сутички з нею батько непритомніє ― йому діагностують інсульт.

Марія пише портрет Парканова, а Ряба готується влаштувати пожежу. Марія дізнається, що Даша жива і Потапенко досі кохає цю дівчину. Під час відкриття картинної галереї Ряба підпалює портрети. Марія і Ряба потрапляють до лікарні, а Парканова усувають з посади. Оглянути опік Марії приїжджає Олександр і закохується в неї.

Діана розуміє, що Софія не допоможе їй повернути дочку. Надя все більше нагадує Потапенку його Дашу, у них проскакує іскра.

Софія знищує докази і йде від Борисова, її роблять начальницею колонії.

Більше на тему: «Колір помсти»: актори драматичного телесеріалу

Video: «Колір помсти»: що буде в 15 і 16 серіях авантюрного серіалу

Серіал Колір помсти - 15 і 16 серія на сайті СТБ вже 07.10.2021. Про що сюжет п'ятнадцятої і шістнадцятої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

Читайте нас також у Viber і Telegram  СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Thanks!

Our editors are notified.

Close