«Цвет мести»: что будет в 13 и 14 сериях драматического сериала
6 октября в 20:15 на СТБ состоится показ 13 и 14 серий мелодрамы «Цвет мести». София строит коварные планы, а у Марии впервые появляется надежда. Что покажут в 13 и 14 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.
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София неудачно попыталась прослушивать Потапенко и Михаила, но провал только прибавляет ей сил. Вопрос о том, что Даша Гомонай жива, уже не стоит. Мария больше узнает о Даше, пересмотр дела и появление Игоря дарит ей надежду на официальное освобождение.
«Цвет мести» 13 и 14 серии от 06.10.2021 ― сюжет
Мария начинает рисовать инструментами Даши. Галя рассказывает ей о жизни Гомонай за решёткой и её романе с адвокатом Потапенко.
София приходит к Михаилу, застает там Надю и незаметно устанавливает «жучок», надеясь выяснить, где скрывается Даша. Надя звонит Потапенко, и тот находит прослушку.
Раздосадованная София уверена, что Даша жива и её ищут Потапенко с Михаилом. Пылающая местью София стремится добраться к Гомонай и убить ее.
Лиза рассказывает брату о Марии и убеждает раскрыть правду. Борисов угрожает Игорю убийством сестры, если тот скажет лишнее на суде. Игорь, мучимый чувством вины, наносит себе травму и попадает в больницу, где сталкивается с Иваном и просит о помощи… Иван составляет и передает нотариусу завещание и дополнение к нему.
В суде пересматривается дело Марии, ей уменьшают срок и возвращают право на УДО. Иван просит Гаврилова прислать ему копию материалов дела Софии.
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Video: «Цвет мести»: что будет в 13 и 14 сериях драматического сериала
Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!
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