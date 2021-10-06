6 октября в 20:15 на СТБ состоится показ 13 и 14 серий мелодрамы «Цвет мести». София строит коварные планы, а у Марии впервые появляется надежда. Что покажут в 13 и 14 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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София неудачно попыталась прослушивать Потапенко и Михаила, но провал только прибавляет ей сил. Вопрос о том, что Даша Гомонай жива, уже не стоит. Мария больше узнает о Даше, пересмотр дела и появление Игоря дарит ей надежду на официальное освобождение.

«Цвет мести» 13 и 14 серии от 06.10.2021 ― сюжет

Мария начинает рисовать инструментами Даши. Галя рассказывает ей о жизни Гомонай за решёткой и её романе с адвокатом Потапенко.

София приходит к Михаилу, застает там Надю и незаметно устанавливает «жучок», надеясь выяснить, где скрывается Даша. Надя звонит Потапенко, и тот находит прослушку.

Раздосадованная София уверена, что Даша жива и её ищут Потапенко с Михаилом. Пылающая местью София стремится добраться к Гомонай и убить ее.

Лиза рассказывает брату о Марии и убеждает раскрыть правду. Борисов угрожает Игорю убийством сестры, если тот скажет лишнее на суде. Игорь, мучимый чувством вины, наносит себе травму и попадает в больницу, где сталкивается с Иваном и просит о помощи… Иван составляет и передает нотариусу завещание и дополнение к нему.

В суде пересматривается дело Марии, ей уменьшают срок и возвращают право на УДО. Иван просит Гаврилова прислать ему копию материалов дела Софии.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 13 и 14 сериях драматического сериала Сериал Цвет мести - 13 и 14 серия на сайте СТБ уже 06.10.2021. О чем сюжет тринадцатой и четырнадцатой серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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