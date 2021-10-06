6 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 13 і 14 серій мелодрами «Колір помсти». Софія будує підступні плани, а в Марії вперше з’являється надія. Що покажуть у 13 і 14 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Софія невдало спробувала прослуховувати Потапенка та Михайла, однак провал тільки додає їй сил. Питання про те, що Даша Гомонай жива, уже не навіть не стоїть. Марія більше дізнається про Дашу, перегляд справи і поява Ігоря дарують їй надію на офіційне звільнення.

«Колір помсти» 13 і 14 серії від 06.10.2021 ― сюжет

Марія починає малювати інструментами Даші. Галя розповідає їй про життя Гомонай за ґратами та її роман з адвокатом Потапенком.

Софія приходить до Михайла, застає там Надю і непомітно встановлює «жучок», сподіваючись з’ясувати, де ховається Даша. Надя телефонує Потапенку, і той знаходить «жучок».

Розлючена Софія впевнена, що Даша жива і її шукають Потапенко з Михайлом. Сповнена помстою Софія прагне дістатися до Гомонай і вбити її.

Ліза розповідає братові про Марію і переконує розказати правду. Борисов погрожує Ігорю вбивством сестри, якщо той скаже зайве на суді. Ігор, замучений почуттям провини, завдає собі травму і потрапляє в лікарню, де стикається з Іваном і просить про допомогу… Іван складає та передає нотаріусу заповіт і доповнення до нього.

У суді переглядається справа Марії, їй зменшують термін і повертають право на УДЗ. Іван просить Гаврилова надіслати йому копію матеріалів справи Софії.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 13 і 14 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 13 і 14 серія на сайті СТБ вже 06.10.2021. Про що сюжет тринадцятої та чотирнадцятої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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