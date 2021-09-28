28 сентября выходят 3 и 4 серии драмы «Цвет мести» на СТБ. История семьи Даши Гомонай продолжается с нового драматического поворота. Что покажут в 3 и 4 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Расследование дела Марии Матвиенко неожиданно вывело следствие на след Даши Гомонай, которая вроде бы погибла. Новые факты, которые попали в руки врага Даши, позволили возобновить преследование.

«Цвет мести» 3 и 4 серии от 28.09.2021 ― сюжет

Начался розыск Игоря, который приведет к понятно каким результатам. Мария неожиданно соглашается раньше начать отбывать срок за «убийство». Надя инструктирует Марию после начала заключения.

Борисов передает Софии конфиденциальную информацию, вызвав у нее бурю эмоций. После чего София выходит на новые доказательства в деле о смерти Даши Гомонай.

Надя сталкивается со знакомой, и остается неясным ― узнала она девушку или нет. Со смертью Романа связывают новую девушку, продолжается следствие.

У Марии появляется кличка, а также проблемы. После первой кровавой стычки она попадает в ДИЗО.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 3 и 4 сериях авантюрного сериала Сериал Цвет мести - 3 и 4 серия на сайте СТБ уже 28.09.2021. О чем сюжет третьей и четвертой серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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