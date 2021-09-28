28 вересня виходять 3 і 4 серії драми «Колір помсти» на СТБ. Історія родини Даші Гомонай продовжується з нового драматичного повороту. Що покажуть у 3 і 4 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Розслідування справи Марії Матвієнко несподівано вивело слідство на слід Даші Гомонай, яка начебто загинула. Нові факти, які потрапили до рук ворога Даші, дали змогу поновити переслідування.

«Колір помсти» 3 і 4 серії від 28.09.2021 ― сюжет

Почався розшук Ігоря, який призведе до зрозуміло яких результатів. Марія несподівано погоджується раніше почати відбувати термін за «вбивство». Надя інструктує Марію після початку ув’язнення.

Борисов передає Софії конфіденційну інформацію, викликавши в неї бурю емоцій. Після цього Софія виходить на нові докази у справі про смерть Даші Гомонай.

Надя стикається зі знайомою, і залишається незрозумілим ― упізнала вона дівчину чи ні. Зі смертю Романа пов’язують нову дівчину, триває слідство.

У Марії з’являється прізвисько, а також проблеми. Після першої кривавої сутички вона потрапляє в ДІЗО.

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Video: «Колір помсти»: що буде у 3 і 4 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 3 і 4 серія на сайті СТБ вже 28.09.2021. Про що сюжет третьої і четвертої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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