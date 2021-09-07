Участник 1 сезона лучшего романтического реалити «Холостячка», блогер-миллионник Андрей Шатырко снялся в новом костюмированном сериале СТБ ― «Кава з кардамоном» по роману-бестселлеру Наталии Гурницкой. Об актерском дебюте Андрея ― читайте в материале.

Телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда продолжают работу над новой костюмированной драмой.

«Кава з кардамоном» ― это драматическая история запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму, которая разворачивается во Львове в XIX веке, во времена «Весны народов».

Окунуться в прошлое и стать непосредственным участником съемок телеканал предложил известному блогеру Андрею Шатырко. Он сыграл в сериале молодого шляхтича и дебютировал как актер.

«Я узнал, что события происходят в 1846 году. И задумался: чем бы я мог заниматься практически 200 лет назад? Я бы точно писал стихи своей любимой женщине, ― размышляет Андрей Шатырко. ― В обычной жизни я очень редко ношу костюмы. В моем гардеробе джинсы, футболки, худи. Непривычно примерить костюм, еще и XIX века. Но чувствую себя в нем очень комфортно. Более того, на примерке все вещи подошли мне с первого раза! Такое бывает нечасто. Воспринял как знак, что я нахожусь на своем месте».

В социальной сети поклонники Андрея засыпали его комплиментами и отметили, что мужчине идет образ: «Очень красиво! Люблю исторические фильмы», «Элегантно. Фото переносит в другое время», «Этот стиль вам идет», «Восторг! По-особенному очаровательные фото» и т. д.

Блогер интригует, что помимо съемок ему запомнились еще и глаза одной из актрис: «Во время сцены со светским приемом напротив меня сидела очень красивая актриса – Ирина Веренич-Островская. Я сделал ей комплимент еще в костюмерной. У нее потрясающие глаза! Я наблюдал, как она проживает сцену, как реагирует на детали».

Также Андрей отмечает слаженную работу польской и украинской сторон, ведь на площадке присутствуют актеры из двух стран.

Вдохновившись процессом съемок, Андрей Шатырко признается, что хотел бы продолжить актерскую деятельность: «Я хочу сниматься в сериалах и кино. У меня большой опыт работы в YouTube, рекламных проектах и в целом перед камерами».

Увидеть премьеру сериала «Кава з кардамоном» зрители телеканала СТБ смогут уже в конце этого года.

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