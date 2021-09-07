Учасник 1 сезону найкращого романтичного реаліті «Холостячка», блогер-мільйонник Андрій Шатирко знявся в новому костюмованому серіалі СТБ ― «Кава з кардамоном» за романом-бестселером Наталії Гурницької. Про акторський дебют Андрія ― читайте в матеріалі.

Телеканал СТБ і Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду продовжують роботу над новою костюмованою драмою.

«Кава з кардамоном» ― це драматична історія забороненого кохання юної дівчини Анни до дорослого одруженого польського шляхтича Адама, яка розгортається у Львові в XIX столітті, за часів «Весни народів».

Поринути в минуле і стати безпосереднім учасником зйомок телеканал запропонував відомому блогеру Андрію Шатирку. Він зіграв у серіалі молодого шляхтича і дебютував як актор.

«Я дізнався, що події відбуваються в 1846 році. І задумався: чим би я міг займатися практично 200 років тому? Я точно писав би вірші своїй коханій жінці, ― розмірковує Андрій Шатирко. ― У звичайному житті я дуже рідко ношу костюми. У моєму гардеробі джинси, футболки, худі. Незвично приміряти костюм, ще й XIX століття. Але почуваюся в ньому дуже комфортно. Ба більше, на примірці всі речі підійшли мені з першого разу! Таке буває нечасто. Сприйняв як знак, що я перебуваю на своєму місці».

У соціальній мережі шанувальники Андрія засипали його компліментами і відзначили, що чоловікові личить образ: «Дуже красиво! Люблю історичні фільми», «Елегантно. Фото переносить в інший час», «Цей стиль вам пасує», «Захват! По-особливому чарівні фото» тощо.

Блогер інтригує, що крім зйомок йому запам’яталися ще й очі однієї з актрис: «Під час сцени зі світським прийомом навпроти мене сиділа дуже красива актриса ― Ірина Веренич-Островська. Я зробив їй комплімент ще в костюмерній. У неї приголомшливі очі! Я спостерігав, як вона проживає сцену, як реагує на деталі».

Також Андрій відзначає злагоджену роботу польської та української сторін, адже на майданчику присутні актори з двох країн.

Надихнувшись процесом зйомок, Андрій Шатирко зізнається, що хотів би продовжити акторську діяльність: «Я хочу зніматися в серіалах і кіно. У мене великий досвід роботи в YouTube, рекламних проєктах і загалом перед камерами».

Побачити прем’єру серіалу «Кава з кардамоном» глядачі телеканалу СТБ зможуть уже наприкінці цього року.

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