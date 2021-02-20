Вчера, 19 февраля, в эфире телеканала СТБ состоялась всеукраинская премьера 4-серийной драмы «Мама» ко Дню памяти Героев Небесной Сотни.

Смотреть все серии фильма «Мама» онлайн

«Мама» стала лидером слота по аудитории «женщины 35-44, города 50+» (доля 17,24) и заняла второе место в слоте по коммерческой аудитории 18-54, города 50+ (доля 10,7). А на последних, самых волнующих моментах фильма, доля показа составила 22,9%. И более 4,3 млн украинцев вместе с «Мамой» ждали ее встречи с сыном. Таким образом, по результатам телесмотрения, телеканал СТБ стал лидером пятницы (доля 10,2).

Напомним, фильм «Мама» посвящен событиям на оккупированном Донбассе. Мать ищет своего сына, который отправился добровольцем на фронт и попал в плен. Она пройдет сложный путь и встретится лицом к лицу с опасностью, чтобы узнать, жив ли ее сын.

Производство – Основа Фильм Продакшен.

Главную роль Мамы сыграла Олеся Жураковская.

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