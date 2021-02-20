Учора, 19 лютого, в ефірі телеканалу СТБ відбулася всеукраїнська прем’єра 4-серійної драми «Мама» до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Дивіться усі серії фільму «Мама» онлайн

«Мама» стала лідером слоту по аудиторії «жінки 35-44, міста 50+» (частка 17,24) та посіла друге місце у слоті за комерційною аудиторією 18-54, міста 50+ (частка 10,7). А на останніх, найхвилюючих моментах фільму, частка показу сягнула 22,9%. І понад 4,3 млн українців разом із «Мамою» чекали на її зустріч із сином. Таким чином, за результатами телеперегляду, телеканал СТБ став лідером п’ятниці (частка 10,2).

Нагадаємо, фільм «Мама» присвячений подіям на окупованому Донбасі. Мати шукає свого сина, який відправився добровольцем на фронт і потрапив у полон. Вона пройде важкий шлях і зустрінеться віч-на-віч з небезпекою, щоб дізнатися, чи жив її син.

Виробництво – Основа Фільм Продакшен.

Головну роль Мами зіграла Олеся Жураківська.

Більше на тему: Валентина Руденко: Я дуже сподіваюся, що історія нашої мами вас зачепить

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ