Уже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ вийде 4-серійна драма «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. І поки глядачі затамували подих і з нетерпінням чекають на прем’єру, авторка ідеї та креативна продюсерка Валентина Руденко розповіла про те, чому сьогодні ви маєте подивитися серіал «Мама». Подробиці — далі в матеріалі.

Валентина Руденко — авторка ідеї та сценарію і креативна продюсерка — розповідає у відео про телевізійний фільм «Мама», всеукраїнська прем’єра якого відбудеться на телеканалі СТБ 19 лютого о 20:15, а повтор — 20 лютого о 14:55​.

«Маму ми знімали десять місяців. І от уже зовсім скоро буде її прем’єра на телеканалі СТБ. Мене надихнули на написання сценарію два дослідження. Виявлено, що 87 % українців довіряють саме мамі. Мама — це в нас особлива іпостась, якій ми молимось, якій ми посилаємо нашу молитву, у якої ми просимо захисту і якій ми надзвичайно віримо. А друге дослідження проводилося по мамах, які втратили дітей на цій війні, і тих, чиї діти перебувають у полоні. За дослідженнями, мамам героїв сьогодні 40 років+. Навіть є мами, яким менше 40… Молода, гарна, квітуча… Ці роки, на жаль, я вже пройшла, але вони були найкращими! Людина, в життя якої втрутилася війна, і проживає ці роки в драмі, сльозах і трагедії… Уявіть їхніх мам! Я дуже сподіваюся, що історія нашої мами вас зачепить. Просто увімкніть телевізор 19 лютого о 20:15!»



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