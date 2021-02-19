Уже сегодня в 20:15 на телеканале СТБ выйдет 4-серийная драма «Мама», события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе. И пока зрители затаили дыхание и с нетерпением ждут премьеры, автор идеи и креативный продюсер Валентина Руденко рассказала о том, почему сегодня вы должны посмотреть сериал «Мама». Подробности ― далее в материале.

Валентина Руденко ― автор идеи, сценария и креативный продюсер ― рассказывает в видео о телевизионном фильме «Мама», всеукраинская премьера которого состоится на телеканале СТБ 19 февраля в 20:15, а повтор ― 20 февраля в 14:55.

«Маму мы снимали десять месяцев. И вот уже совсем скоро будет ее премьера на телеканале СТБ. Меня вдохновило на написание сценария два исследования. Установлено, что 87 % украинцев доверяют именно маме. Мама ― это у нас особая ипостась, которой мы молимся, которой мы посылаем нашу молитву, у которой мы просим защиты и которой мы очень верим. А второе исследование проводилось по мамам, которые потеряли детей на этой войне, и тех, чьи дети находятся в плену. По исследованиям, мамам героев сегодня 40 лет+. Даже есть мамы, которым меньше 40… Молодая, красивая, цветущая… Эти годы, к сожалению, я уже прошла, но они были лучшими! Человек, в жизнь которого вмешалась война, и проживает эти годы в драме, слезах и трагедии … Представьте их мам! Я очень надеюсь, что история нашей мамы вас тронет. Просто включите телевизор 19 февраля в 20:15!»



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