Не пропустите премьеру четырехсерийной мелодрамы Здравствуй, папа! на СТБ. Смотрите трогательную историю гонщика Максима, которому судьба предоставит второй шанс на личное счастье – сериал Здравствуй, папа! уже в эту пятницу 09.10.2020 в 19:00 на СТБ!

Video: Здравствуй, папа! – смотрите на СТБ 09.10.2020

09.10.2020 начнется сериал Здравствуй, папа! 1 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 1 сезоне Здравствуй, папа! уже сейчас