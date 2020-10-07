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Здравствуй, папа! – смотрите на СТБ 09.10.2020

07.10.2020

Не пропустите премьеру четырехсерийной мелодрамы Здравствуй, папа! на СТБ. Смотрите трогательную историю гонщика Максима, которому судьба предоставит второй шанс на личное счастье – сериал Здравствуй, папа! уже в эту пятницу 09.10.2020 в 19:00 на СТБ!

Video: Здравствуй, папа! – смотрите на СТБ 09.10.2020


09.10.2020 начнется сериал Здравствуй, папа! 1 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 1 сезоне Здравствуй, папа! уже сейчас

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