Смотрите сериал Здравствуй, папа! на СТБ уже в эту пятницу 09.10.2020 в 19:00. Можно ли снова найти любовь, если уже потерял всякую надежду быть счастливым? Гонщик Максим и мать-одиночка Татьяна попробуют дать себе второй шанс построить крепкую семью уже в эту пятницу 09.10.2020 в 19:00 на СТБ!

Video: Смотрите Здравствуй, папа! 09.10.2020 на СТБ

09.10.2020 начнется сериал Здравствуй, папа! 1 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 1 сезоне Здравствуй, папа! уже сейчас