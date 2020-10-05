Уже 09.10.2020 смотрите сериал Здравствуй, папа! на СТБ. Маленький Пашка всю жизнь мечтал узнать, кто его отец. Мама всегда избегала разговоров на эту тему, но мальчик продолжал расспрашивать. Когда Таня призналась сыну, что его погибший отец был гонщиком, ребенок пришел к звезде автоспорта Максиму Марченко. Мальчику отчаянно нужен отец, поэтому он тянется к своему кумиру. Больше всего на свете Пашка любит гонки. Тане не нравится то, что сын начал общаться с Максимом. Но что, если детское сердце окажется умнее, чем двое несчастных взрослых? Не пропустите трогательную историю любви – смотрите сериал Здравствуй, папа! 09.10.2020.

Video: Сериал Здравствуй, папа: смотрите 9 октября 2020 (Анонс)

09.10.2020 начнется сериал Здравствуй, папа! 1 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 1 сезоне Здравствуй, папа! уже сейчас