Вже 09.10.2020 дивіться серіал Привіт, тату! на СТБ. Маленький Пашко все життя мріяв дізнатися, хто його батько. Мама завжди уникала розмов на цю тему, але хлопчик продовжував розпитувати. Коли Таня зізналася синові, що його загиблий батько був гонщиком, дитина прийшла до зірки автоспорту Максима Марченка. Хлопчику відчайдушно потрібен батько, тому він тягнеться до свого кумира. Найбільше на світі Пашка любить перегони. Тані не подобається те, що син почав спілкуватися з Максимом. Але що, як дитяче серце виявиться розумнішим, ніж двоє нещасних дорослих? Не пропустіть зворушливу історію кохання – дивіться серіал Привіт, тату! 09.10.2020.

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