Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvc2VyaWFsIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Привіт, тату! – дивіться на СТБ 9 жовтня!

07.10.2020

Не пропустіть прем’єру чотирисерійної мелодрами Привіт, тату! на СТБ. Дивіться зворушливу історію гонщика Максима, якому доля надасть другий шанс на особисте щастя – серіал Привіт, тату! вже в цю п’ятницю 09.10.2020 о 19:00 на СТБ!

Video: Привіт, тату! – дивіться на СТБ 9 жовтня!


09.10.2020 почнеться серіал Привіт, тату! 1 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в 1 сезоні Привіт, тату! вже зараз

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть