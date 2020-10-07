Не пропустіть прем’єру чотирисерійної мелодрами Привіт, тату! на СТБ. Дивіться зворушливу історію гонщика Максима, якому доля надасть другий шанс на особисте щастя – серіал Привіт, тату! вже в цю п’ятницю 09.10.2020 о 19:00 на СТБ!

Video: Привіт, тату! – дивіться на СТБ 9 жовтня!

09.10.2020 почнеться серіал Привіт, тату! 1 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в 1 сезоні Привіт, тату! вже зараз