Романтична прем’єра чотирисерійного серіалу Привіт, тату! на телеканалі СТБ вже в цю п’ятницю 09.10.2020 о 19:00. Чи можна знову знайти щастя, якщо твоє серце було розбито вщент? Це спробують з’ясувати гонщик Максим і мати-одиначка Тетяна в серіалі Привіт, тату! в п’ятницю 09.10.2020 о 19:00 на СТБ.

Video: Серіал Привіт, тату: дивіться 09.10.2020 (Анонс)

09.10.2020 почнеться серіал Привіт, тату! 1 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в 1 сезоні Привіт, тату! вже зараз