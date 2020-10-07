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Сериал Здравствуй, папа: смотрите 09.10.2020 (Анонс)

07.10.2020

Романтическая премьера четырехсерийного сериала Здравствуй, папа! на телеканале СТБ уже в эту пятницу 09.10.2020 в 19:00. Можно ли снова обрести счастье, если твое сердце было разбито вдребезги? Это попытаются выяснить гонщик Максим и мать-одиночка Татьяна в сериале Здравствуй, папа! в пятницу 09.10.2020 в 19:00 на СТБ.

Video: Сериал Здравствуй, папа: смотрите 09.10.2020 (Анонс)


09.10.2020 начнется сериал Здравствуй, папа! 1 сезон. Узнайте, что ждет зрителей в 1 сезоне Здравствуй, папа! уже сейчас

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