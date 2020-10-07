Дивіться Привіт, тату! 09.10.2020 на СТБ
07.10.2020
Дивіться серіал Привіт, тату! на СТБ вже в цю п’ятницю 09.10.2020 о 19:00. Чи можна знову знайти любов, якщо вже втратив будь-яку надію бути щасливим? Гонщик Максим і мати-одиначка Тетяна спробують дати собі другий шанс побудувати міцну родину вже в цю п’ятницю 09.10.2020 о 19:00 на СТБ!
Video: Дивіться Привіт, тату! 09.10.2020 на СТБ
09.10.2020 почнеться серіал Привіт, тату! 1 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в 1 сезоні Привіт, тату! вже зараз
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