Дивіться серіал Привіт, тату! на СТБ вже в цю п’ятницю 09.10.2020 о 19:00. Чи можна знову знайти любов, якщо вже втратив будь-яку надію бути щасливим? Гонщик Максим і мати-одиначка Тетяна спробують дати собі другий шанс побудувати міцну родину вже в цю п’ятницю 09.10.2020 о 19:00 на СТБ!

Video: Дивіться Привіт, тату! 09.10.2020 на СТБ

09.10.2020 почнеться серіал Привіт, тату! 1 сезон. Дізнайтеся, що чекає на глядачів в 1 сезоні Привіт, тату! вже зараз