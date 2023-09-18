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Вафельный торт: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

18.09.2023

Вафельный торт ― самый любимый десерт всех детей! Это необычный торт, зато самый легкий, который можно представить, с колумбийскими нотками. Секрет приготовления необычного вафельного торта и вареной сгущенки нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Вафельный торт: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

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Ингредиенты для сгущенки:

  • молоко 3.2% ― 3 л
  • сахар ― 680 г
  • сода ― ½ ч. л.
  • соль ― ¼ ч. л.
  • палочки корицы ― ½ ч. л.

Способ приготовления:

  1. В средней кастрюле соедините все ингредиенты и доведите до кипения.
  2. Уменьшите огонь до низкого-среднего. Часто помешивая деревянной лопаткой, варите примерно 3 часа ― до появления карамельного цвета.
  3. Перелейте в стеклянную емкость и накройте пленкой. Храните в холодильнике до 1 недели.

Ингредиенты для вафельного торта:

  • сгущенное молоко ― 750 мл
  • вафельные коржи ― 1,5 упаковки
  • брынза, натертая на терке ― 300 г
  • сливочное масло комнатной температуры ― 55 г
  • лимонный сок ― 1 ч. л.
  • клубника для декора

Способ приготовления:

  1. Смешайте вареную сгущенку со сливочным маслом в миксере.
  2. Добавьте лимонный сок и взбивайте на высокой скорости 3 минуты.
  3. Намажьте вафельные коржи сгущенкой (все коржи, не очень много и равномерно).
  4. Каждый третий слой сделайте с брынзой: смазанный корж посыпьте сыром и накройте вафельным коржом, смазанным сгущенкой с обеих сторон.
  5.  Положите сверху на готовый торт доску и что-то тяжелое, оставьте на 2―3 часа.
  6. Верх торта смажьте остатками сгущенки и украсьте клубникой перед подачей.

Приятного аппетита!

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