Панкейки с грибами ― идеальный завтрак для всей семьи! А главное, что именно в этом рецепте ― минимум муки, а значит, блюдо очень диетическое. Секрет приготовления вкусных панкейков с лисичками и кабачком нам открыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

желтый кабачок ― 1 шт.

лисички ― 300 г (подойдут свежие или замороженные грибы)

лук-шалот ― 1 шт.

зеленый лук ― 2 пера

чеснок ― 1 зубчик

яйцо ― 1 шт.

мука ― 60 г

соль ― 1 ч. л.

черный перец ― по вкусу

Способ приготовления:

Промойте и просушите лисички, мелко нарежьте. Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком. Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибы, хорошо перемешайте. Жарьте панкейки на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны. Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной.

Приятного аппетита!

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