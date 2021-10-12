Панкейки з лисичками та кабачком: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
12.10.2021
Панкейки з грибами ― ідеальний сніданок для всієї родини! А головне, що саме в цьому рецепті ― мінімум борошна, а отже, страва дуже дієтична. Секрет приготування смачних панкейків з лисичками та кабачком нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- жовтий кабачок — 1 шт.
- лисички — 300 г (підійдуть свіжі або заморожені гриби)
- цибуля шалот — 1 шт.
- зелена цибуля — 2 пера
- часник — 1 зубок
- яйце — 1 шт.
- борошно — 60 г
- сіль — 1 ч. л.
- чорний перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Промийте і обсушіть лисички, дрібно наріжте.
- Кабачок натріть на тертці і блендером подрібніть із цибулею та часником.
- Збийте яйце, додайте сіль, перець і борошно. Додайте суміш кабачка і гриби, добре перемішайте.
- Смажте панкейки на розігрітій олії по 4 хвилини з кожного боку.
- Прикрасьте томатами чері, зеленою цибулею і сметаною.
Смачного!
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