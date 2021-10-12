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Панкейки з лисичками та кабачком: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

12.10.2021

Панкейки з грибами ― ідеальний сніданок для всієї родини! А головне, що саме в цьому рецепті ― мінімум борошна, а отже, страва дуже дієтична. Секрет приготування смачних панкейків з лисичками та кабачком нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти: 

  • жовтий кабачок — 1 шт.
  • лисички — 300 г (підійдуть свіжі або заморожені гриби)
  • цибуля шалот — 1 шт.
  • зелена цибуля — 2 пера
  • часник — 1 зубок
  • яйце — 1 шт.
  • борошно — 60 г
  • сіль — 1 ч. л.
  • чорний перець — за смаком

Спосіб приготування: 

  1. Промийте і обсушіть лисички, дрібно наріжте.
  2. Кабачок натріть на тертці і блендером подрібніть із цибулею та часником.
  3. Збийте яйце, додайте сіль, перець і борошно. Додайте суміш кабачка і гриби, добре перемішайте.
  4. Смажте панкейки на розігрітій олії по 4 хвилини з кожного боку. 
  5. Прикрасьте томатами чері, зеленою цибулею і сметаною. 

Смачного!

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