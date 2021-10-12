Панкейки з грибами ― ідеальний сніданок для всієї родини! А головне, що саме в цьому рецепті ― мінімум борошна, а отже, страва дуже дієтична. Секрет приготування смачних панкейків з лисичками та кабачком нам відкрив суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Детальніше читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

жовтий кабачок — 1 шт.

лисички — 300 г (підійдуть свіжі або заморожені гриби)

цибуля шалот — 1 шт.

зелена цибуля — 2 пера

часник — 1 зубок

яйце — 1 шт.

борошно — 60 г

сіль — 1 ч. л.

чорний перець — за смаком

Спосіб приготування:

Промийте і обсушіть лисички, дрібно наріжте. Кабачок натріть на тертці і блендером подрібніть із цибулею та часником. Збийте яйце, додайте сіль, перець і борошно. Додайте суміш кабачка і гриби, добре перемішайте. Смажте панкейки на розігрітій олії по 4 хвилини з кожного боку. Прикрасьте томатами чері, зеленою цибулею і сметаною.

Смачного!

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