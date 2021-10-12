Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Панкейки с лисичками и кабачком: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

12.10.2021

Панкейки с грибами ― идеальный завтрак для всей семьи! А главное, что именно в этом рецепте ― минимум муки, а значит, блюдо очень диетическое. Секрет приготовления вкусных панкейков с лисичками и кабачком нам открыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Больше по теме: Тосканский томатный крем-суп: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ингредиенты:

  • желтый кабачок ― 1 шт.
  • лисички ― 300 г (подойдут свежие или замороженные грибы)
  • лук-шалот ― 1 шт.
  • зеленый лук ― 2 пера
  • чеснок ― 1 зубчик
  • яйцо ― 1 шт.
  • мука ― 60 г
  • соль ― 1 ч. л.
  • черный перец ― по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промойте и просушите лисички, мелко нарежьте.
  2. Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком.
  3. Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибы, хорошо перемешайте.
  4. Жарьте панкейки на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны. 
  5. Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Как приготовить сырники: 5 пошаговых рецептов с фото

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить