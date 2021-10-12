Панкейки с лисичками и кабачком: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
12.10.2021
Панкейки с грибами ― идеальный завтрак для всей семьи! А главное, что именно в этом рецепте ― минимум муки, а значит, блюдо очень диетическое. Секрет приготовления вкусных панкейков с лисичками и кабачком нам открыл судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- желтый кабачок ― 1 шт.
- лисички ― 300 г (подойдут свежие или замороженные грибы)
- лук-шалот ― 1 шт.
- зеленый лук ― 2 пера
- чеснок ― 1 зубчик
- яйцо ― 1 шт.
- мука ― 60 г
- соль ― 1 ч. л.
- черный перец ― по вкусу
Способ приготовления:
- Промойте и просушите лисички, мелко нарежьте.
- Кабачок натрите на терке и блендером измельчите с луком и чесноком.
- Взбейте яйцо, добавьте соль, перец и муку. Добавьте смесь кабачка и грибы, хорошо перемешайте.
- Жарьте панкейки на разогретом масле по 4 минуты с каждой стороны.
- Украсьте томатами черри, зеленым луком и сметаной.
Приятного аппетита!
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