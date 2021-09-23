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Тосканский томатный крем-суп: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

23.09.2021

Сезон томатов еще в разгаре, поэтому именно этот суп станет вашим фаворитом, ведь он такой легкий. Особенно, когда это суп от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво! Рецепт вкусного и легкого тосканского томатного крем-супа ― далее в материале!

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Ингредиенты:

  • бекон 120 г
  • болгарский перец 70 г
  • лук 70 г
  • чеснок 2 зубчика
  • бульон (овощной или куриный) 250 мл
  • томаты (красные и желтые) 300 г
  • томаты пилати 1 банка
  • соль и перец по вкусу
  •  орегано 1/2 ч. л.
  •  розмарин 1/2 ч. л.
  •  крутоны  для украшения
  • соус песто 1/2 ч. л. на порцию
  • кедровые орешки

Способ приготовления:

  1. Обжариваем бекон на большой сковороде.
  2. Добавляем к бекону нарезанный перец, лук, чеснок и все это жарим.
  3. Вливаем в эту же сковороду бульон, добавляем измельченные томаты. Тушим 20 минут.
  4. Добавляем пилати и специи. Тушим на медленном огне еще 7 минут.
  5. Измельчаем все блендером. Разливаем по порциям.
  6. Украшаем кедровыми орешками, песто и крутонами.

Приятного аппетита!

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