Тосканский томатный крем-суп: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
23.09.2021
Сезон томатов еще в разгаре, поэтому именно этот суп станет вашим фаворитом, ведь он такой легкий. Особенно, когда это суп от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво! Рецепт вкусного и легкого тосканского томатного крем-супа ― далее в материале!
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Ингредиенты:
- бекон ― 120 г
- болгарский перец ― 70 г
- лук ― 70 г
- чеснок ― 2 зубчика
- бульон (овощной или куриный) ― 250 мл
- томаты (красные и желтые) ― 300 г
- томаты пилати ― 1 банка
- соль и перец ― по вкусу
- орегано ― 1/2 ч. л.
- розмарин ― 1/2 ч. л.
- крутоны ― для украшения
- соус песто ― 1/2 ч. л. на порцию
- кедровые орешки
Способ приготовления:
- Обжариваем бекон на большой сковороде.
- Добавляем к бекону нарезанный перец, лук, чеснок и все это жарим.
- Вливаем в эту же сковороду бульон, добавляем измельченные томаты. Тушим 20 минут.
- Добавляем пилати и специи. Тушим на медленном огне еще 7 минут.
- Измельчаем все блендером. Разливаем по порциям.
- Украшаем кедровыми орешками, песто и крутонами.
Приятного аппетита!
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