Тосканский томатный крем-суп: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Сезон томатов еще в разгаре, поэтому именно этот суп станет вашим фаворитом, ведь он такой легкий. Особенно, когда это суп от судьи шоу «МастерШеф» Эктора Хименеса-Браво! Рецепт вкусного и легкого тосканского томатного крем-супа ― далее в материале!

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Ингредиенты:

бекон ― 120 г

болгарский перец ― 70 г

лук ― 70 г

чеснок ― 2 зубчика

бульон (овощной или куриный) ― 250 мл

томаты (красные и желтые) ― 300 г

томаты пилати ― 1 банка

соль и перец ― по вкусу

орегано ― 1/2 ч. л.

розмарин ― 1/2 ч. л.

крутоны ― для украшения

соус песто ― 1/2 ч. л. на порцию

кедровые орешки

Способ приготовления:

Обжариваем бекон на большой сковороде. Добавляем к бекону нарезанный перец, лук, чеснок и все это жарим. Вливаем в эту же сковороду бульон, добавляем измельченные томаты. Тушим 20 минут. Добавляем пилати и специи. Тушим на медленном огне еще 7 минут. Измельчаем все блендером. Разливаем по порциям. Украшаем кедровыми орешками, песто и крутонами.

Приятного аппетита!

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