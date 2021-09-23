Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Тосканський томатний крем-суп: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

23.09.2021

Сезон томатів ще в розпалі, тому саме цей суп стане вашим фаворитом, адже він такий легкий. Особливо, коли це суп від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво! Рецепт смачного та легкого тосканського томатного крем-супу ― далі в матеріалі! 

Більше на тему: Смажений рис із куркою: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти: 

  • бекон  120 г
  • болгарський перець  70 г 
  • цибуля  70 г
  • часник  2 зубки
  • бульйон (овочевий або курячий)  250 мл
  • томати (червоні та жовті)  300 г
  • томати пілаті  1 банка
  • сіль і перець за смаком
  •  орегано  1/2 ч. л.
  •  розмарин  1/2 ч. л.
  •  крутони для прикраси
  • соус песто  1/2 ч. л. на порцію
  • кедрові горішки

Спосіб приготування:

  1. Обсмажуємо бекон на великій пательні.
  2. Додаємо до бекону нарізаний перець, цибулю, часник і все це смажимо.
  3. Вливаємо в цю ж пательню бульон, додаємо подрібнені томати. Тушкуємо 20 хвилин.
  4. Додаємо пілаті та спеції. Тушкуємо на повільному вогні ще 7 хвилин.
  5. Подрібнюємо все блендером. Розливаємо по порціях.
  6. Прикрашаємо кедровими горішками, песто і крутонами.

Смачного!

Більше на тему: Крем-суп з ріпи із сиром сулугуні: рецепт покроково

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

banijay logo

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send