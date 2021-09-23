Тосканський томатний крем-суп: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
23.09.2021
Сезон томатів ще в розпалі, тому саме цей суп стане вашим фаворитом, адже він такий легкий. Особливо, коли це суп від судді шоу «МастерШеф» Ектора Хіменеса-Браво! Рецепт смачного та легкого тосканського томатного крем-супу ― далі в матеріалі!
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Інгредієнти:
- бекон ― 120 г
- болгарський перець ― 70 г
- цибуля ― 70 г
- часник ― 2 зубки
- бульйон (овочевий або курячий) ― 250 мл
- томати (червоні та жовті) ― 300 г
- томати пілаті ― 1 банка
- сіль і перець ― за смаком
- орегано ― 1/2 ч. л.
- розмарин ― 1/2 ч. л.
- крутони ― для прикраси
- соус песто ― 1/2 ч. л. на порцію
- кедрові горішки
Спосіб приготування:
- Обсмажуємо бекон на великій пательні.
- Додаємо до бекону нарізаний перець, цибулю, часник і все це смажимо.
- Вливаємо в цю ж пательню бульон, додаємо подрібнені томати. Тушкуємо 20 хвилин.
- Додаємо пілаті та спеції. Тушкуємо на повільному вогні ще 7 хвилин.
- Подрібнюємо все блендером. Розливаємо по порціях.
- Прикрашаємо кедровими горішками, песто і крутонами.
Смачного!
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