Тыквенный пирог в глазури: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Обычно в течение всей осени и зимы судья шоу «МастерШеф» готовит блюда из тыквы. В нашей стране этот овощ любят и выращивают в промышленных масштабах. Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкусный тыквенный пирог дома. Подробный рецепт ― в материале.

Ингредиенты:

сахар ― 1 стакан;

коричневый сахар ― 1 стакан;

яйца ― 4 шт.;

пищевая сода ― 1 ч. л.;

разрыхлитель ― 1 ст. л.;

сливочное масло ― 200 г;

мука ― 3 стакана;

сливки 30% ― 1/2 стакана;

ванильный экстракт ― 1 ст. л.;

сыворотка ― 1/2 стакана;

корица ― 1 ч. л.;

мускатный орех ― 1 ч. л.;

тыквенное пюре ― 250 г

Для глазури:

сливочное масло ― 1/2 стакана;

коричневый сахар ― 1 стакан;

сахарная пудра ― 1 стакан;

сливки ― 1/2 стакана.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты. Разогрейте духовку до 175 °С и выпекайте 1 час.

Пирог получается невероятно пышным и пропитанным глазурью! Приятного вам аппетита!

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