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Спецпоказ ко Дню Независимости Украины на СТБ

21.08.2023

24 августа в эфире СТБ состоится всеукраинская премьера военной драмы «Юрик», основанная на реальных событиях, и международная премьера документального фильма «Сила таланту», посвященного силе украинских талантов во время полномасштабной войны. Также зрители увидят цикл из пяти фильмов «День Незалежності. Нескорені» о героических украинцах, пожертвовавших свободой и жизнью ради нашей независимости: Григорий Пипский, Василий Стус, Михаил Бунь, Виктор Чмиленко и Игорь Брановицкий.

Спецпоказ ко Дню Независимости Украины на телеканале СТБ

«Юрик», военная драма

24 августа в 20:00

Премьера, которая растрогает сердце каждого украинца. Сюжет фильма основан на реальной истории 11-летнего мальчика, который, спасаясь из охваченного войной Мариуполя, 15 дней добирался к границе Украины. Самостоятельно, с номером телефона мамы на спине Юрик будет держать свой путь к спасительной границе: поездом, автомобилем, с военными в БТРе, под обстрелами и оккупированными городами, находя короткий отдых у добрых людей. Его проведет сила любви. И на всем пути Юрик будет вспоминать слова мамы: «Пока живешь ты — буду жить я».

Над проектом работали создатели фильма «Мама» Основа Фильм Продакшн при поддержке партнеров – эстонской телекомпании ETV и фонда USAID.

Съемки фильма прошли в феврале 2023 года и проходили в Гостомеле, Буче, Музычах, в селах и полях под Киевом и в столице. Главную роль в фильме сыграл Максим Боряк, который вместе с родителями пережил оккупацию под Киевом и теперь на собственном опыте знает, как это каждый день прощаться с жизнью. Также в фильме задействованы эстонские актрисы, которых опасность и блекауты не остановили в стремлении приехать на съемки в Киев.

В ролях: Максим Боряк, Тамара Антропова, Римма Зюбина, Виктор Жданов, Константин Корецкий, Анне Весаар (Эстония), Лииз Хааб (Эстония), Сергей Воляновский, Сергей Мяус, Валентина Руденко, Полина Снисаренко, Олег Иваница, Александр Божко, Всеволод Шекита .

Автор идеи и креативный родюсер проекта — Валентина Руденко

Авторы сценария – Валентина Руденко, Николай Рыбалко, Татьяна Куц.

Продюсеры — Виктория Горенштейн, Татьяна Куц

Режиссер — Александр Тименко

Генеральный продюсер сериального производства телеканала СТБ — Екатерина Шевелюк.

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«Сила таланту», документальный фильм

24 августа в 21:45

Уникальный проект ко-продакшна: СТБ и Fremantle объединяют усилия, чтобы мир увидел настоящую украинскую «Силу таланту». Признанный Книгой рекордов Гиннеса лучшим телевизионным реалити форматом, Got Talent впервые получит продолжение в международном документальном фильме.

Фильм посвящен участникам проекта «Україна має талант»: как они борются, помогают родным, спасают брошенных животных, работают во время полномасштабной войны и покоряют сердца мировой аудитории благодаря международным версиям известного формата. Среди взрывов и ракетных обстрелов, в оккупации и вынужденном переселении они сохраняют силу своего таланта и используют ее на всех сценах мира, чтобы привлечь внимание миллионов к украинской истории. Прямо сейчас они приобретают новые золотые кнопки в США, Испании, Эстонии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Польше, Чехии и других странах.

Зрители увидят впечатляющие истории несокрушимости участников любимого шоу: чемпионка по восточному танцу Наталья Короткина, детский коллектив Light Balance, юные воздушные акробаты Оля и Валерий, менталисты Mind2Mind, укротители света Денис и Наталья, победитель проекта Артем Фесько и другие.

Съемки проходили с февраля по май 2023 г. в Киеве, Ирпене, Буче, Подольске, а также в Бухаресте. Над созданием «Сили таланту» работала команда Starlight Production в партнерстве с правообладателями формата Got Talent компанией Freemantle, также выступившей дистрибьютором фильма.

Креативный продюсер и руководитель проекта — Анатолий Максимов

Режиссер — Ольга Озерская

Сценаристы — Максим Воробей и Ирина Холод

Исполнительный продюсер — Дмитрий Товстоляк

Генеральная продюсер производства программ телеканала СТБ — Наталья Франчук.

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«День Незалежності. Нескорені»

24 августа в 23:20

Спецпоказ ко Дню Независимости Украины на телеканале СТБ

Документальный цикл из пяти фильмов, посвященный украинцам, которые ценой собственной жизни и свободы в разные периоды истории боролись за независимость Украины: под Крутами, во время Второй мировой войны, в тюрьмах и на Майдане.

«Григорий Пипский» — фильм, посвященный 20-летнему герою Крут Григорию Пипскому, расстрелянному большевиками.

«Семья Бунь» – история семьи, где отец, мать и сын во время Второй мировой боролись за свободу Украины каждый по-своему. Отец воевал в рядах Красной Армии, мать работала секретарем «Союза украинок», крупнейшей женской организации Галиции, а 16-летний Михаил был ярым сторонником антисоветской пропаганды, за что был приговорен к пожизненному заключению.

«Василий Стус» — фильм, посвященный украинскому поэту диссиденту, рассказывает о жизни Василия Стуса, подвергавшегося советским репрессиям всю свою жизнь.

«Виктор Чмиленко» — о герое Небесной сотни, который боролся за независимость Украины на Майдане и погиб, спасая на улице Институтской раненых собратьев.

«Игорь Брановицкий» — история донецкого «киборга», убитого в русском плену.

Креативная продюсер — Тала Пристаецкая

Режиссеры – Анатолий Григорьев, Юлия Павлова, Антон Щербаков, Нина Мазурова, Евгений Степаненко

Сценаристы: Ольга Кржечевская, Юлия Терещенко, Татьяна Высоцкая, Сергей Стеценко, Алина Барковская, Жанна Довгич

В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Станислав Боклан, Левко Лукьяненко, Олег Коркушко, Ксения Данилова, Александр Рудинский, Наталья Бузько, Михаил Бунь

Производство — телеканал СТБ, 2016 год.

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